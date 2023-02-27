安邦生技辦醫學生論壇 籲整合平台促進產學研對話

由安邦生技主辦、DCB 財團法人生物技術開發中心指導的「2023 安邦醫學生論壇」，2月24日下午於南港國家生技研究園區盛大舉辦。參與此次活動的學生來自台大、陽明交大、北醫、高醫、義大等醫學院，活動圓滿成功。

DCB董事長涂醒哲於致詞時分享自身經歷，從醫療到公共衛生，而後任立委制訂衛生政策、修改健保法及傳染病防治法等，接著成為嘉義市長、接任生技中心董事長，橫跨臨床、公衛、政策立法，更成為大健康產業的推手。他認為，醫生 (音同一生) 可以有多重角色，無論位居什麼角色，都要善盡社會責任，貢獻於國家社會，勿忘初衷！

安邦生技策略長羅浚晅醫師於專題演講中表示，新藥開發的關鍵是平台整合，包括精準選題、專利布局、財務規劃、投資人溝通等，跨領域的專業人才共同參與。臨床醫療於生技產業發展扮演關鍵角色，藉由提升醫學生們對於醫藥研發乃至整體生技產業的基礎知識，有助於促進學研與產業間的對話。

座談會邀請到醫學、生化、經濟及 ESG領域專家，探討「從醫學教育出發，聯結臨床醫學與生技研究，深化台灣先進產業發展之優勢」。

台經院新興市場中心主任劉名寰博士說明國內產業發展的脈絡及現狀，並剖析生技醫藥產業的現況與發展環境，包括面臨的優勢、機會、劣勢與挑戰。瀚宇彩晶全球業務暨行銷中心胡詠晴經理則表示，安邦生技以提升國人健康、研發創新藥物、建立優質幸福企業為目標，是企業實踐ESG的標竿和最佳典範，也是台灣未來生技發展的必要條件。

羅浚晅醫師指出，醫學生能了解生技發展現況、開拓臨床醫療以外的生涯規劃與宏觀視野，對台灣醫藥研發將有關鍵助益；而吸引優秀人才加入科研團隊，也是讓產業蓬勃興盛、實現永續發展的最佳方法。