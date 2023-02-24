一次正確的選擇 終於讓我好孕成真

39歲W小姐結婚六年，原本沒有生育的打算，但在37歲時因異常出血，至醫院檢查發現子宮有息肉，術後醫師告知如有生育計劃，要趕快把握時間，W小姐與先生討論後，才開始積極備孕，然而夫妻倆努力了一陣子卻始終沒有消息，再接受了兩次的人工受孕，仍然沒有成功，最後找到婦茂生殖中心的吳知遠醫師做試管療程，透過著床前胚胎染色體檢查，也就是PGS或稱PGT-A的檢測，選擇歐洲基因檢測服務，找出染色體正常的胚胎後植入，最後終於拿到夢寐以求的媽媽手冊，這次也採訪到W小姐，請她分享她求子的心路歷程。

W小姐表示，一開始與先生想先嘗試自然懷孕的方式，但都沒有消息，於是選擇在醫院做人工受孕，那次植入我跟先生都相信我們會懷孕，但是得知第一次開獎失敗的時候，當下失敗的心情真的很難受，久久無法調適，先生也只能安慰我說，「等養好身體我們再來努力，所以我們就決定先休息一陣子。」後來決定再繼續出發時，就考慮去大醫院做試管療程，但考量到每次回診時都要等候許久，若有問題又要趕快跑回醫院，覺得很不方便，後來想到公司附近有間婦產科，上網查詢後發現婦茂是生殖中心，設備較齊全且有政府補助，與先生討論後就決定選擇去婦茂做試管，

W小姐分享，一開始看診時吳知遠醫師給人的感覺是理性派的，屬於有問必答的醫師，不管你有多少問題，他都會耐心的一一為你解說，所以每次有問題時我就會紀錄下來，下次回診時再來問醫師，這樣的方式讓我在備孕的過程中安心不少。過了幾個月直到吳醫師幫我取完卵後，共有9顆受精，吳醫師建議我進行PGT-A檢測，並建議選擇來自歐洲的先進基因檢測服務，透過檢測發現我只有2顆胚胎是染色體正常的，於是吳醫師就幫我植入這2顆健康的胚胎，

植入後的第二周左右再回診時，吳醫師說「抽血數值不錯，等下次回診我們再看看狀況」，這時心中有個聲音告訴我….應該是懷孕了沒錯吧? 帶著既期待又怕受傷害的心情回家了，直到開獎當天，吳醫師指著超音波上的寶寶恭喜我順利懷孕時，我才真的感受到我們要當爸媽了!不但懷孕了還一次有兩個寶寶，真的是非常驚喜!心中的那顆大石頭也慢慢放下來了。

回想這段求子經歷，有太多的挫折和不如意，有太多次我都差點崩潰到對自己失去信心，也不知道該怎麼辦，還好吳醫師在過程中都很有耐心地鼓勵著我。也希望仍在求子路上的父母們，都能找到那位讓自己擁抱新生命與幸福的好醫師！也想跟吳知遠和陳杰盛醫師說謝謝您們一路上的幫助與鼓勵，很開心當初選擇婦茂，讓我們能順利當上爸媽，期待九個月後可以帶著寶寶來院所找兩位醫師！讓他們知道，如果沒有兩位醫師及院所幫忙，不知道何時能將他們擁入懷中。

這邊也與大家推薦我當初選擇在婦茂做試管的原因:1.從做試管到生產都在同一個地方，不用轉去其他院所生產。2.療程開始需要施打藥物，這裡除了有現場教學外，若真的自己不敢施打，即便在假日也能至產房施打。3.可以線上用APP詢問問題。4.若有緊急狀況發生時可以隨時回診。5.有政府補助試管費用。6.歐洲基因檢測專業服務。

婦茂國際生殖中心陳杰盛院長生殖講座要開課囉

課堂中會與大家介紹 #植入胚胎的時機 和 #如何保養妳的子宮

幫你在備孕的路上，助你一＜倍＞之力!

【課程內容】精準植入時間就靠它!子宮環境大翻修

【日期】112年4/23(日) 時間10:00-11:40

【上課地點】婦茂國際生殖中心 桃園市桃園區大興西路二段76巷5號

【主講人】陳杰盛院長

【報名方式】線上報名 報名連結: https://www.fmivf.com.tw/生殖中心課程