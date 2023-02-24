三總新任院長洪乙仁醫師 將推動醫療級長照藍圖

將在三月一日接任全國最大軍醫體系的三軍總醫院院長的洪乙仁少將醫師，日前在接見台灣長照醫學會理監事會代表時表示，在2025年台灣將邁入「超高齡社會」，因少子化及平均壽命的延長，長照照護的需求已呈加速的成長，隨著生活水平的提升，大家對長照的品質已跳脫以前所謂的「勞力服務」的看護觀念，因此如何達到有品質，且能達到改善其生理機能，進而有效晉升為預防失智失能的境界，就是需要有醫療級的長照功能之佈建。

三軍總醫院新任院長，3/1日由洪乙仁少將醫師接任。圖／台灣長照醫學會提供

台灣長照醫學會理事長劉伯恩也感謝洪乙仁院長，能夠用全國最豐富的醫療資源，來一起推動國內醫療級的長照計畫，特別是在台灣仍然存在著明顯城鄉差距的偏鄉地區，更需要有醫學中心的參與，才能有效的達到長照醫療在地化的目標，也能讓台灣未來長照醫療能更上一層，甚至能超越歐美國家，打造世界級的完善長照照護服務。

台灣長照醫學會理事長劉伯恩(右)拜會三總院長洪乙仁(左)，並代表長照醫學會致祝賀之意。圖／台灣長照醫學會提供

原三總院長王智弘少將將在3/1榮升軍醫局副局長，王智弘副局長表示，長照醫學所含蓋的範圍相當廣泛，以後會繼續整合各次專科的專業，特別是在呑嚥困難及肌少症等長照長輩常見的醫療問題，提出有效的防治計劃，讓長照醫學的水準提升到醫學中心級的領域，也更能改善失智失能的治療瓶頸。