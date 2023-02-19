台灣製造益生菌 豐華生技導入微晶球技術 讓益生菌在腸道健康有活力

你的益生菌健康嗎？益生菌的製造過程，每個環節，包括發酵液離心、粉碎、包裝等，都有可能造成益生菌的損傷，尤其凍乾過程的損傷，更是影響益生菌健康度的關鍵。

豐華生技嘉義廠引進智慧瞬冷系統，打造全球頂尖益生菌生產設備，躍為亞洲第一，全球並駕齊驅的益生菌大廠。圖／豐華生技提供

台灣益生菌大廠豐華生技，身為全球功能性益生菌開發的領頭羊，專注益生菌創新研究、量產製造及垂直整合代工領域。運用現代化基因晶片技術，開發全球獨創PRONEX®製造技術，高度智慧化的操控系統，產能大幅提升近十倍。且有別於傳統發酵設備，需要大量人力為介入生產，自動化的發酵技術，極致穩定益生菌品質。

耗資數億元打造的嘉義廠技術設備，讓豐華生技一躍成為目前亞洲唯一，可與全球頂尖益生菌大廠並駕齊驅的高階益生菌製程設備，導入「智慧瞬冷系統」微晶球技術，保護益生菌菌體，使凍乾過程中，菌體不會受到冰晶刺傷，讓益生菌到腸胃道定殖後，能隨時隨地迎戰。即使同樣規格的益生菌產品，豐華生技的堅持，就是要讓全球數億客戶體驗有感！

豐華生技紮根台灣，放眼世界，15年來全球客戶布局，品牌菌粉PRONULIFE®及Totipro®，品質穩定性，表現在訂單的回購上，業績更是年年亮眼。在訂單需求滿載產量供不應求情況下，廠區不斷擴增，除台北、台南、嘉義廠區外，今年重點擴增新竹為ODM代工及物流中心。豐華生技經營團隊將營收持續灌注研發及設備能量，堅持品質絕不妥協，將台灣製造國際精品益生菌，持續在全球大放異彩。