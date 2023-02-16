中醫師建議盛裝中藥用陶瓷保溫杯 易清理、防變質、功能佳

季節轉換之際，多數民眾喜歡食用中藥進行溫補，把中藥茶、補湯放入保溫瓶使用，不僅能隨身帶著喝，也能溫暖身子，民眾多數會依材質、功能而選擇保溫杯，市面上常見的保溫杯有不鏽鋼保溫杯、陶瓷保溫杯等，各種材質有不同功能性。

養生民眾可挑選功能、外觀兼具的陶瓷杯飲用藥湯。圖／業者提供

對於有飲用中藥材習慣的民眾，使用保溫杯常常會有殘留氣味的困擾，盛裝中藥又拿來喝開水，飲品氣味混雜口感差。中醫診所陳昭仁院長說，「陶瓷經過高溫燒製，除了可以減少跟藥材的反應外，又具保溫效果，清潔上也非常方便，不容易卡垢，中藥茶使用陶瓷杯盛裝會比較安全，也比較養生。」

陳院長非常鼓勵患者，適當的喝中藥茶來溫補滋養，但是選用的材質就要格外注意，如果是使用不銹鋼製保溫杯與鈦瓷塗層杯，就可能和藥材產生化學變化，也較容易殘留藥味。



陳昭仁院長說:「我們在選擇沖泡茶飲的時候，會建議使用經1300度高溫所燒製的陶瓷，因為陶瓷杯經過高溫燒製，所以材質會相對較穩定，不容易產生化學變化，保溫杯推薦陶瓷材質較佳。」

IKUK艾可陶瓷杯專櫃人員林禹伶表示，「一般客人都會困擾，就是如果用不銹鋼杯裝咖啡、茶時，很容易殘留味道，用陶瓷保溫杯盛裝的話，不會殘留前杯飲品的味道，就能完整保留原味。我們專精於真瓷保溫杯，採一體成形的陶瓷內膽，毛細孔小、不卡垢也好清洗，並可降低單寧澀感，是最適合裝咖啡、茶、中藥的保溫杯，許多講究口感的客人，使用後都會再回購。」

陶瓷杯不只造型美觀典雅，也能防止中藥材、茶葉、咖啡等液體變質，民眾養生之餘，慎選材質，才能避免把有害物質，通通喝下肚。

艾可陶瓷保溫杯為台灣第一領導品牌，擁有業界最多款式，深受民眾喜愛。

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