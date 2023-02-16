幹細胞治療成醫學趨勢 修復受損器官與神經

幹細胞治療又被稱作再生醫學，主要是利用幹細胞自我更新、增殖與分化的能力，來促進疾病恢復，或使功能受損的組織修復。臺中榮總神經外科主任楊孟寅表示，幹細胞具有自我增生與分化的能力，且在增生的過程中可分化成不同功能的細胞，因此可用來修補受損的神經或器官，為不少患者帶來治療的新希望。

楊孟寅指出，幹細胞以發育功能來看，可分為胚胎幹細胞與成體幹細胞，胚胎幹細胞存在於胚胎發育早期的囊胚中，功能強大，但基於倫理與安全性問題，較難運用且有限制，因此目前臨床上幹細胞治療運用多為成體幹細胞，例如：造血幹細胞、間質幹細胞。幹細胞治療的期望目標是希望它能提供外來性細胞，進而分化成我們所欠缺或受損的細胞，間接達到以下效果，包含：促進血管新生使腦部血流量增加、保護受傷細胞得到足夠養分、抑制發炎反應、降低細胞凋亡與纖維化的可能。

幹細胞應用治療。圖/星醫美學超預防醫學平台提供

常見的幹細胞治療是透過造血幹細胞與間質幹細胞，造血幹細胞是人類造血及免疫系統的來源，負責生產血球、維持血液系統功能，因此可用於治療血液與免疫相關疾病；間質幹細胞會在身體組織受損時，自動至受傷部位進行再生修復，已有研究證實間質幹細胞可分化成骨骼、軟骨、神經、脂肪、心肌、肝臟等細胞。

幹細胞治療可區分為自體或異體移植，自體移植為使用自己預先儲存的健康幹細胞，異體移植則是取自他人捐贈的幹細胞，異體移植必須人類白血球抗原吻合才可進行。楊孟寅說，因異體移植需等待配對，且可能會發生排斥問題，再加上現在屬少子化時代，多數父母都只有一個小孩，但旁系血親抗原比對符合的機率會較高，目前臨床上有多起幹細胞治療成功的案例，建議有遺傳疾病家族史或癌症家族史者，可及早將健康的幹細胞儲存下來，作為自身健康的一種保險，以備不時之需。