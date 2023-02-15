【開學季】 擺脫開學症候群 歐眠陪你輕輕鬆鬆睡好覺做好夢

寒假結束，校門開了！你家小孩焦慮、失眠了嗎？可能是「開學症候群」上身！開學症候群是學生普遍會發生的情況，就跟上班族有星期一症候群一樣，主要是因為一段長期間的假期結束，突然要面對的生活壓力及規律的生活，而產生的身心不適及情緒變化，進而引發頭痛、憂鬱、失眠等症狀。

歐眠專為青少年打造，高支撐透氣佳床墊。圖／歐眠提供

家長們別擔心，從現在開始陪小孩一起擺脫開學的不適應，除均衡飲食及規律運動外，調整睡眠習慣並打造一個適合孩子入眠的空間，對成長中的小孩最為重要，一張支撐性強及舒適度佳的床墊，不僅能讓孩子快速入眠，更提供孩童在骨骼發育階段的良好支撐。每天與孩子親密接觸超過8小時的床墊，你認真檢視過了嗎？

擺脫開學症候群，陪你輕輕鬆鬆睡好覺做好夢。圖／歐眠提供

青少年在發育階段體溫較高，透氣舒爽的床墊能使他們維持深層睡眠，避免悶熱而打斷睡眠週期。歐眠「磐石床墊」及「原野床墊」專為青少年量身打造，在表布裡層加入柔軟泡棉，透氣不悶熱提升舒適性，還能輕托人體凹凸曲線，讓壓力得到舒展。在支撐度方面，則使用中鋼出產經過二次回火的高拉力、高品質連結式彈簧，彈簧軟中帶硬提供床墊最佳的支撐，不僅保護青少年及發育中的孩童脊椎不變形，還可享十年保固！

歐眠床墊還提供線上預約床墊試躺體驗及一對一睡眠顧問諮詢服務，幫助消費者找到適合床款，落實「輕輕鬆鬆睡好覺做好夢」的睡眠理念。歡慶歐眠兔Nice賀新春活動，即日起至2023/２/28止，全館床墊商品8折，滿額即可參加紅包輪盤抽獎，另外還有加碼好禮三選一等多項優惠，讓你現金折不停、好禮享不完！詳情請上歐眠官網查詢 https://orderomat.com.tw/article6/cat/