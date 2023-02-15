東元綜合醫院響應捐血行動 情人節手牽手捐出你的滿腔熱血

東元綜合醫院身為竹縣唯一重度級急救責任醫院，14日帶頭響應捐血行動，在西洋情人節特別的日子裡邀請大家共同來響應。一早新竹捐血中心專車「冠軍號」停靠於本院大門口，就已有多位熱血民眾到院支持捐血，東元醫護及行政同仁更是捲起袖子以實際行動來力挺，加入捐血行動，當天活動總計捐贈138袋。

感謝各界捐贈禮物補給品致贈完成捐血的英雄。圖／業者提供

14日雖有寒流來襲，但低溫抵擋不住眾人的熱血。新竹縣衛生局長殷東成、花蓮慈濟醫院急診部胡勝川教授、本院黃忠山院長與黃禹仁副院長都到場關心，給予熱心的大家一個大大的讚！親自送上各界響應活動的「大禮包」，更是感謝投入公益捐血的民眾與醫護同仁為社會付出一份心力

東元綜合醫院黃忠山院長（右）親自感謝捐血人的愛心善舉。圖／業者提供

該院林鎮宇副院長、婦產部田明訓部長、麻醉科李顯榮主任、護理部專科護理長朱婉婷，一同率領東元醫護及行政同仁捲起袖子，以實際行動來支持公益捐血，希望挹注血庫幫助救人一命。期許捐血人未來長期支持捐血，持續傳承捐血一袋救人一命的宗旨，讓珍貴的醫療資源接棒永續！

新竹縣籃球委員會主任委員林祺軒，贊助捐血禮品同時親自挽袖捐血，(左起) 新竹捐血中心業務組組長黃莉雯、新竹縣衛生局局長殷東成、東元綜合醫院黃忠山院長特別感謝愛心善舉。圖／業者提供

藥劑部臨床藥師與資管組專員組長夫妻檔，更是在情人節這天選擇以行動支持捐血，度過難忘的情人節，倆人接受採訪表示，「全國血庫缺血，剛好自己就在院內工作，很了解血液醫療資源的珍貴，剛好本院有捐血專車，又適逢情人節，所以跟老婆一起手牽手捐血，希望能幫助救人一命。」

東元醫療團隊行政單位與護理單位熱心投入捐血行列。圖／業者提供

東元綜合醫院黃忠山院長表示，本院身為重度級急救責任醫院，需要搶救各種大出血的緊急情況的病人，面對缺血危機，希望藉由贊助禮品、協助廣宣來拋磚引玉，廣邀各界愛心人士響應捐血活動，尤其令人感動的是，平時就在執行救人工作的醫療工作同仁，聽聞即將舉辦捐血活動，各個都跳出來自告奮勇、踴躍支持，實在令人敬佩。

新竹捐血中心業務組組長黃莉雯說，感謝東元綜合醫院及各界的愛心，挹注救人救命的血庫，期待捐血人未來也能持續支持公益捐血，讓珍貴的醫療資源能生生不息。」

主辦單位：東元綜合醫院、新竹捐血中心

贊助單位：新竹縣議會張鎮榮議長、星苗康乃薾教育基金會、新竹縣籃球委員會主任委員林祺軒、宏信科技股份有限公司董事長呂家蒼、東泰高中主任黃士騰、全盛國際行銷公司董事長林均澄、跟著踢小米吃喝玩樂趣美食評論家踢小米、黃玉玲女士。