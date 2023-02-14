營養師輕食益生菌導入「太空保鮮技術」吳慷仁首度代言及見證大使

經濟部統計指出，機能保健食品年產值高達195億元、去年年增率為9.78％、且已是連六年正成長，顯示在疫情發酵及台灣人口高齡化推波下，保健食品業正快速增長。而生技品牌「營養師輕食」於2015年成立，歷經八年耕耘年年成長平均為50％、年營業額也於去年衝破五億元大關，超越同業且已成為生技界的領導品牌。

營養師輕食創辦人江欣樺營養師指出，保健食品雖然唾手可得，卻因此產生許多社會亂象，如最常見為添加甜味劑等食品添加物、益生菌添加瀉藥導致黑腸症、甚至是傳直銷保健食品誇大不實，導致民眾延誤治療新聞更是屢見不鮮。

江欣樺表示，營養師輕食要讓科學數據說話，樹立台灣機能食品產業標準，而引用真實文獻、研究教育市場，始終是營養師輕食的經營特色，而該品牌明星商品「300億機能益生菌」開業界先例，強調「保證菌數」而成為同業效仿對象。

營養食輕食創辦人江欣樺要讓科學數據說話、樹立台灣機能食品產業標準。圖／營養師輕食提供

營養師輕食全台首度推出「拒用球菌的益生菌」訴求後，接連大動作提出「100％無添加」及「保證菌數」等訴求，引發市場熱門話題。近期推出「新升級300億機能益生菌」則導入益生菌4.0太空保鮮技術，為解決市售益生菌活性、菌數不足問題，在每一小條益生菌粉包中皆填入氮氣。

首次擔任保健品代言人的知名演員吳慷仁表示，過去從不吃健康食品，再加上自己不了解的保健品還要推薦給消費者，覺得非常有壓力，因此多年來一直是保健品的代言絕緣體。去年接觸營養師輕食「300億益生菌」升級版，對於該品牌清晰的成份說明及專業態度而感到好感，決定先試用評估且連吃超過四個月。

在外地拍片時吳慷仁體驗「300億益生菌」升級版，他感覺不再像之前減重時容易心情焦躁、極度壓力下也可以維持敬業的身心狀態，且感受到營養師輕食對專業堅持與自身產品的信心，因此打破保健品代言絕緣體，終於點頭擔任該產品的見證大使。

「營養師輕食」見證人吳慷仁分享食用益生菌真實體驗。圖／營養師輕食提供

為了提供消費者最優質益生菌品質，「太空保鮮技術」歷時17個月生產線研究，江欣樺表示，此技術投入超過2000萬製程優化，期許用科學理性翻轉市場，給予消費者優質選擇。而營養師輕食的「新升級300億機能益生菌」歷經連續4年大變革，打造出市場上十分罕見的益生菌規格。營養師輕食強調三大優勢，且擁有全台第一獲得國際無添加協會的最高榮譽。

江欣樺親自研發的產品高達11項，包含超臨界魚油、國民酵母B群綜合維他命、海藻鈣、葉黃素、膠原蛋白等市場熱銷商品，逐漸形成多角化產品線。展望未來，營養師輕食將持續擴大機能性產品、深耕優化製程能力；展望今年，目標營收維持雙位數成長，未來三年將以機能食品市場躋進前三名目標前進。

為歡迎首位見證大使，營養師輕食特別推出官網限時折扣碼，只要到「營養師輕食」Google 地圖留下評論，並且截圖回傳至「營養師輕食」官方LINE，即可獲得100元折扣碼。另外今年母親節活動檔期，除了300億機能益生菌推出多入優惠外，還會祭出獨家商品滿額好禮。