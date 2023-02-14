台灣悠活原力大放異彩 榮獲SNQ三項標章

具有「生醫界奧斯卡獎」美名、為全民健康把關的生策會SNQ國家品質標章(簡稱SNQ)，於2/14在美福飯店舉辦第25屆頒獎典禮！悠活原力在各大生技廠中，大放異彩取得三項SNQ認證，研發長廖育琦今日獲頒證書，獲得各界矚目！悠活原力此次旗下三支明星產品「YOHO敏立清乳鐵蛋白益生菌」、「悠活薑黃朝鮮薊植物膠囊」及「悠活好代謝 苦瓜胜肽+牛樟芝菌絲」獲獎，也帶出了豐富、多元的研發量能與產品力。

悠活原力在品牌初創時期，就因做到每個產品完整履歷，從生產到標章，到提醒消費者如何食用、不需多吃浪費等認真務實的態度，讓品牌一炮而紅。「SNQ國家品質標章」以科學實證強調品質與安全，認證保健食品須符合四大要點：1.產品特色2.實用效益3.品質管制4.安全與衛生。

研發長廖育琦表示，悠活原力每一項商品都秉持SNQ強調的Safety and Quality精神，以最高標的品質及安全進行自我要求，堅持實踐對消費者的承諾：「優質足量。不妥協！」

台灣有超過五百萬以上的人有排便的困擾，悠活原力長年以來以益生菌產品最受消費者歡迎，添加美國8大酵素的「YOHO敏立清乳鐵蛋白益生菌」透過MatriCoat專利包覆凍乾技術的耐高溫、耐酸鹼、常溫保存三大特點，讓益生菌存活率97%，維持活性與穩定性；成分中添加多項國際認證的乳鐵蛋白跟初乳蛋白，讓家長安心在日常保健上替孩子多補充。

而現代人因常工作加班，熬夜追劇、疲勞感日漸嚴重，在這樣需求下「悠活薑黃朝鮮薊植物膠囊」脫穎而出，悠活原力研發長廖育琦指出：傳統薑黃吸收率不佳，因而市售的薑黃產品多半搭配精油、胡椒鹼，來輔助薑黃提供吸收率。悠活原力堅持使用薑黃本身，以專利製程技術將薑黃「微米」化，極大化作用吸收率，同時也獲得食品工業發展研究所「專利水分散型微米技術」證書，給消費者最實感的薑黃。

研發長很有自信的說:我們絕對不會因為添加輔助吸收成分，導致主成分的含量減少。而另一項受得消費者青睞、由藝人吳淡如代言的「悠活好代謝 苦瓜胜肽+牛樟芝菌絲」，則因獲得多項多國大獎、9國功效專利認證，以及專利定序苦瓜胜肽，320倍的濃縮精華而受到肯定，因而成為許多人的醣類管理員。

總經理廖上翔也表示:悠活原力產品的開發理念，是希望滿足目前保健產品市場尚未滿足的需求，因應時下國人的生活習性、飲食改變，幫助現代人輕鬆達成日常保健的目標。而在行銷推廣上，悠活原力不走網紅廣撒、誇大聳動的路線，而是以足量添加與科學實證為理念，強調安全與數據，獲得專業人士高度認同。悠活原力目前已累計五項商品通過SNQ。熱愛登山攀岩的廖上翔未來也將持續帶領公司團隊打國際市場，他笑稱，就好像爬一座八千公尺高山一樣，未來的他將持續努力，致力提升台灣專業品牌在國際上發光發熱。

悠活原力官網：https://www.yohopower.tw/collections/snq