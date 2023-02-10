安永集團金獎鱸魚精結合龜鹿漢方

「高品質、少負擔」成為現代人飲食顯學，安永集團在原有金獎鱸魚精的基礎上，延伸開發多元產品線，包含滋補養身的「龜鹿漢方鱸魚精」、適合全家品嘗的「鱸魚精粥」等，滴滴精華照顧健康，秉持著無添加理念，持續研發各種美味營養的即食料理。

結合母集團崇越科技(5434)的資源， 安永集團引進日本CAS細胞活存系統（Cells Alive System），封存食材的鮮美滋味，歷經36次試驗調整比例，將鮮美的鱸魚提萃出含多種小分子胜肽及胺基酸的鱸魚精，更易被人體吸收，並屢獲國際大獎肯定。「安永鱸魚精（龜鹿御品）」以金獎鱸魚精的基礎延伸，加入龜鹿漢方、鯊魚軟骨素、鮭魚精華素、海之蜜等黃金配方，輔以科技製程，滋補強身，健康少負擔，更與宜蘭蘇澳南天宮金媽祖聯名推出，象徵安永細心照護國人健康，進而照顧更多的家庭，並考量現代人簡便又追求營養的需求，特地推出「安永鱸魚精-元氣養生粥」產品，強調高品質少負擔的健康飲食，完整營養萃取，綿密入味好吸收，入口都是自然、安心的好味道。

另外去年安永素食蘿蔔糕獲銀髮友善食品與新味食潮獎的雙料肯定，今年再推出「海洋鱻魚蘿蔔糕」與「黑鑽松露蘿蔔糕」，透過西方特色食材與料理手法，融合中西創意，打破一般小吃的刻板印象，與市售蘿蔔糕大不同，安永採用CAS細胞活存技術，保持鮮美原味，讓消費者省去準備食材與熬煮的時間，輕鬆嚐到美味營養的即食料理。

「安永素食蘿蔔糕」去年獲銀髮友善食品與新味食潮獎的雙料肯定。圖/業者提供

「黑鑽松露蘿蔔糕」融合中西方創意，加入頂級松露、墨魚粉，花枝與杏鮑菇。圖/業者提供

崇越集團以科技思維建構大健康產業，系統化建立各環節品管流程，跨足食品科技及健康樂活等領域，新創運動營養品牌Betery，開發機能食品，為推廣永續海洋餐桌的安心飲食文化，安永集團結合旗下資源推出「安永鮮物」健康超市、「學長的店」、「樂魚漢堡」與「明達館」等餐廳，去年底再新增安永鮮物信義複合門市，新年度也計劃擴展新點，以台灣在地優質海鮮為核心食材，從產地到餐桌實踐大健康產業經營理念。