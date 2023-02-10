毛小孩健康專用 大甲媽加持爆酵聚合益生菌

家裡毛小孩有不定期的情緒不穩定、食慾差的情形嗎?毛爸毛媽該注意不是飼料問題，而是隨著萌寵年紀大齡後身體狀況不如以往強健及腸胃道功能下降、食物影響排便氣味及軟硬度等等問題，加上季節變化及各種病毒肆虐，毛小孩照顧起來需要更費心；跟人一樣，牠們也都需適時填充益生菌平衡體內的好菌，調整細菌叢生態。

與大甲鎮瀾宮聯名的「爆酵聚合益生菌」經過多方面的科學實證跟檢測。生源傳世代生技表示，該商品經過動物實驗證實以獨家技術、天然原料，經「微生物安全基因定序」檢測，裡面含有高達4588種酵素。完全無抗藥性基因，預測基因功能，有重組、修復、防禦機制高達20幾種；經毒性測試及通過SGS寵物食品相關規範檢測，並含有礦物質-鉀、鐵、錳、鏻、鎂、鋅及18種胺基酸,包含無法自行合成的必要胺基酸，並於2021年發表於國際期刊上。

上班族的黃小姐表示平日上班獨留毛孩在家，原平日活潑迎接她開門回家撒嬌的萌寵變成不理人的壞脾氣且食慾大減，健康狀況直直落，令人好擔心。後來聽從醫生的建議補充益生菌後恢復本來開心的健康模樣。

該公司進一步表示益生菌可以營養補充、胃腸保養幫助改變細菌叢生態、幫助骨骼正常發育、幫助維持消化道機能、排便順暢、調整體質、調節生理機能、營養補給、促進食慾。每日1次，用餐時寵物食品、飼料每次加入一包爆酵聚合益生菌，不限體重大小，非常簡易方便，全年齡犬、貓、兔、鼠寵物皆適用。