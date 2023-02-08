制震結構是未來長照機構硬體必備條件

近日土耳其大地震，已造成至少5000人死亡，而其中最嚴重的就是一些獨居及失能的長者因來不及逃生而致死。而同屬地處地震帶的台灣地區，又是將要面臨超高齡社會來到的情況，在長照機構甚至銀髮族住宅之硬體結構，一定要超前部屬，加強其制震的設備。

台灣長照醫學會理事長劉伯恩。圖／業者提供

因此國內建築業龍頭大華建設的大股東，也是台灣長照醫學會顧問吳珅篁董事長表示，許多長照機構都是設立在老舊的社區，其抗震係數都無法應付一些淺層級較高級數的強震，而且許多長輩多少都有不等程度的失能障礙，無法像正常人一樣的迅速逃生，因此如要降低其傷亡程度，一定要從建築物的硬體結構著手，也要有建築法規面的配合，才能達到安全宅的理想境界。

台灣長照醫學會理事長劉伯恩也表示，台灣目前的長照機構硬體的設立標準，大部分都僅限於室裝的設計，還未進入到整體建築物的防震係數之要求，因此縱然防火及逃生之設施，已達國際標準，然一但遇到淺層或七級以上的強震時，仍然會束手無策，而且一旦發生不可預期的強震時，因被照顧者可能都是肢體動作有障礙的長輩，其逃生功能已非一般老式建築物能提供，因此為政者一定要制訂完善的長照機構建築結構的制震法規，並盡快實施，才能降低強震後的死傷數目。