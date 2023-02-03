傷口照護學界攜手德國赫曼 提升病患照護品質

為提升台灣傷口治療水平與患者傷口照護品質，臺灣燒傷暨傷口照護學會、台灣傷口照護學會、台灣傷口造口及失禁護理學會、及社團法人台灣居家護理暨服務協會，與台灣赫曼有限公司簽署「ICW國際傷口認證合作備忘錄」。

未來將通力合作，透過一認證一計畫來推動，培養具國際觀的治療與護理專業人才，透過實務的醫養合作提升治療水平，建立醫院、診所、居家護理所及長照機構之照護標準。

「ICW國際傷口師認證」是由台灣各傷口權威且臨床經驗豐富之醫師、傷口造口師共同授課。圖／業者提供

首先，「ICW國際傷口師認證」是由台灣各傷口權威且臨床經驗豐富之醫師、傷口造口師共同授課，建立國際標準之系統與標準化傷口處置方法；其次，各學會偕同展開「ICW醫養合作」建立地區型傷口共照網絡，由種子講師與認證學員共同組成，提供以病人為中心的傷口處置計畫。

陳靜敏立法委員指出，相較於資源充沛的醫療院所，在居家照護中，「專業傷口護理」是相對不足的。期望利用此國際傷口認證建立正確的傷口處置知識及照護方式、跨業合作運用先進傷口敷料以提升長期照顧病人傷口處置療效。台灣赫曼蔡哲軒總經理也指出，高齡化社會之下，照護品質不及人口老化的速度，有許多潛藏在機構與家中的傷口患者，迫切需要一個標準化、有效的慢性傷口治療方式。

各學會偕同展開「ICW醫養合作」建立地區型傷口共照網絡，由種子講師與認證學員共同組成，提供以病人為中心的傷口處置計畫。圖／業者提供

由傷口學界共同號召引進「ICW國際傷口師認證」及「ICW醫養合作」，確實地補足台灣當前傷口照護的需求外，更能逐步提升台灣整體傷口治療水平。