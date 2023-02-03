國三男胖過頭差點爆肝 用藥減重助拾回健康

14歲陳姓男國三生，身高168公分，體重已達到124.5kg，家長覺得太胖，帶至童綜合醫院兒童肥胖防治門診看診，經小兒腸胃科胡書瑋醫師診察後發現孩子脖子出現黑色棘皮症狀，安排進行抽血與相關檢查，也發現男學生不僅有三高，甚至已經有中度脂肪肝的情形。先進行飲食與運動衛教並請家長協助，但一個月後回診卻無改善，醫師建議可改用藥物治療，家長同意後並開始使用減重針劑藥物治療。

孩童因肥胖造成黑色棘皮症狀。圖／童綜合醫院提供

使用三個月後，男學生的體重從124.5kg下降到116kg，血壓、血脂與血糖都有明顯的改善，原本脖子黑色棘皮症狀也改善，肝指數也從原本116U/L降到47U/L(正常值為40 U/L)，三酸甘油酯從170mg/dl降到70mg/dl(正常值25-150mg/dl)，尿酸從8.4mg/dl降到7.9mg/dl(正常值為7.0mg/dl)，許多不正常的數值都降到標準值或者接近標準值，讓家長也稍微舒緩了緊張的情緒。

小兒腸胃科胡書瑋醫師表示，兒童或青少年體重過重的人數逐年增加，醫院因應需求而開設了【兒童肥胖防治門診】，希望協助家中有過重兒的家長一起幫孩子重拾健康。童醫院也設計一套維持健康體位的密碼口訣「85210」，8是天天睡滿8小時，健康長高不會胖；5是天天5蔬果，排便順暢精神好；2是觀看螢幕(手機、電腦或電視等3C產品)少於2小時，視力自然好；1是每日運動30分鐘至1小時，快樂長高變聰明；0是減少含糖飲料攝取，多喝白開水，蛀牙肥胖不找我。

胡書瑋醫師指出，很多民眾都聽過台灣俗諺「小時候胖不是胖」的說法，但是這個說法是不正確的，若讀國小仍體重偏重，家長就應該注意孩子的飲食與運動情況，避免疾病找上門，不是吃得越多越好，而是要吃得正確才能夠讓孩子健康長大。呼籲家長，應該從小培養正確飲食觀念，並減少攝取油炸、含糖過多或點心零食等等食物，均衡飲食並睡眠充足，也需要鼓勵並陪伴孩子一起運動，才能讓孩子健康成長並降低疾病發生。