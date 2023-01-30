亞大創意設計團隊，榮獲「2022運動創新設計競賽」2個優選獎

5位不同科系國內外學生組隊，「負壓減緩運動肌肉疲勞」、「超音波探頭穩定器評估胎兒肌肉活動」設計獲獎

亞洲大學商設、數媒、健管系等5位國內外學生，組成創意商品設計團隊，由亞大商設系主任龍希文領軍，參與「2022運動科技創新設計競賽」，以「負壓減緩運動肌肉疲勞」、「超音波探頭穩定器評估胎兒肌肉活動」兩項運動醫療產品設計，榮獲2個優選獎。龍主任表示，亞大致力培育大健康智慧產業人才，同學參與運動醫療科技研發，在校期間就與運動產業有更多的互動與連結，有助於未來的就業發展。

圖為亞大設計團隊的「負壓減緩運動肌肉疲勞」作品，獲「2022運動科技創新設計競賽」優選獎。圖/亞洲大學提供

由台灣運動科技發展協會舉辦的「2022運動科技創新設計競賽」，希望藉由設計比賽，發掘設計新創意，激發更多運動休閒產業合作的創新設計理念，以提升運動科技國際設計、強化運動科技設計領域的國際競爭力，希望設計方向圍繞於新世代觀點與運動休閒産業，運用科技與健康關懷等，實現企業産品的創新和設計升級。

龍主任指出，運動醫療產品是能結合醫學、運動學、和產品設計的綜合成果。針對這次比賽主題，帶領5位不同科系博士生、研究生，各自發揮專長，一起將研究亮點引導2個設計專案成果。

第1件「負壓減緩運動肌肉疲勞」(Adaptive Muscle Relaxer)，設計者包括：數媒系博士生沈暐程、Yori Pusparani。主要是應用於運動醫學產品設計的領域，利用控制施於皮膚的負壓變化，對身體軟組織產生深層按摩，有助於放鬆肌肉、減緩肌肉酸痛。

第2件「超音波探頭穩定器評估胎兒肌肉活動」(尋找小吉吉)，設計者包括：數媒系博士生沈暐程、Peter Ardhianto、Yori Pusparani、健管系博士生Fahni Hairs、商設系碩士生王吉烽。以超音波探頭的穩定器設計，讓醫師在檢查胎兒的肌肉活動時，抵消手震造成的影像躁動，能讓胎兒的微小肌肉活動影像清楚呈現，以提早發現胎兒的肌肉運動發展問題。

圖為亞大設計團隊的「超音波探頭穩定器評估胎兒肌肉活動」(尋找小吉吉)作品，獲「2022運動科技創新設計競賽」優選獎。圖/亞洲大學提供

沈暐程同學說，在這次競賽中，與不同背景的同學交流，吸引了不同專業領域的知識，也看到了很多優秀的設計作品。除了拓展視野與思維，也獲得許多設計上的寶貴經驗，是十分可貴的學習歷程。