胺基酸素雞精素食者也能喝 滋補有感幫助體力

喝雞精是補充元氣的養生方式之一，但由於現今蔬食飲食盛行，以及友善動物等因素，許多民眾紛紛選擇綠色飲食，目前市面上出現一款「 胺基酸素雞精」，標榜具有雞精營養成分，能增強體力為防護打底，且其分子小均衡好吸收，葷素皆宜，且友善環境，還能實踐尊重生命的心意，一推上市即大受歡迎。

一般雞精的蛋白質是大分子營養素，需在體內消化轉化成小分子的胺基酸，才能被人體吸收。而近年營養科學進化，業者研發出「胺基酸素雞精」是款植物滴雞精，不僅提供另一種非肉類來源的補給選擇，主要成分包含3種人體必需胺基酸，含量優於一般雞精，讓滋補更有感。

植物滴雞精是以人體必需營養素「胺基酸」為配方基底，讓滋補效果更有感。圖／業者提供

研發團隊表示，該款植物滴雞精是以人體必需營養素「胺基酸」為配方基底，還另外添加有「漢方補益之首」美譽的黃耆、刺五加、大棗等3種材料，以及甘草、桂圓等溫和食材，做為為輔助成分，一次補充多種有益於人體的微量元素。紅棗所含環磷酸腺苷可維持代謝；有「西伯利亞人參」之稱的刺五加也含有豐富的皂苷、木酚素、多醣體、黃酮酚酸、三萜酸和花青素等活性成分。

以西方營養學的角度分析，素雞精除了含有高量小分子人體必需胺基酸，還含有 A、C、E、B2、B1、B6、B12、D3、K1等多種維生素，為健康者提升體力，體弱者補形補氣。由於胺基酸素雞精是由植物萃取而成，無一般雞精的肉腥味，喝起來口感濃郁帶有漢方香氣，自然甘甜、溫潤又順喉，對於茹素者是很好的養生選擇；另外，需要牙口保健的長輩或想強化肌肉的人，相較肉類來源的雞精，胺基酸素雞精少油膩好吸收，少量就能快速補充營養。

知名漢方品牌行銷市場多年，以黃海泉老中醫的百年家傳幫助國內許多青少年轉大人，該團隊約3年前就準備開發成長滴雞精新品，董事長也相當看好此產品問世，開心與太太分享理念，不料太太一句「那要殺多少隻雞呢」，喚醒董事長護生的想法，決定放棄成長滴雞精的市場，改以開發「素雞精」。

因為護生之緣，業者轉而研發素雞精，並秉持著要超越雞精一樣的營養價值，才能幫助更多人的理念，讓「 胺基酸素雞精」順利問世，不僅減少殺生，也讓更多人可嘗試，不只滋補身體還能環保減碳、發揮慈悲心，對身心都有益。