全台首創「好品Orlight殺菌燈」進駐3天2夜 打造優質寵物旅館

「3天2夜」寵物旅館已於2022年12月1日正式開幕，結合全台首創市面唯一人機共處「好品Orlight殺菌燈」專利，通過認證有效殺菌的防疫科技，提供寵物美容SPA殺菌空間，在殺菌同時也能安全活動，使狗狗在安心的環境下，享受舒適空間及最佳品質照料，打造優質且專業的寵物旅館。

「3天2夜」寵物旅館已正式開幕，結合全台首創市面唯一人機共處「好品Orlight殺菌燈」專利，打造優質且專業的寵物旅館。圖／好品國際科技提供

潘慧如規畫4年的「3天2夜」寵物旅館座落於台北市大直地區，旅館提供寵物安親、住宿以及寵物美容SPA，同時也提供老犬照護、喘息服務，為寵物擁有友善環境空間，從淨水、空氣清淨機、冷氣設備、隔音吸音設備、地板、智能監控設備等都以狗狗為優先的開店理念為出發點來精挑細選。

台灣第一防疫生活品牌 「GOODTHING好品國際」全台首創人機共處防疫殺菌燈、抑菌燈，提供居家、醫院、診所、辦公室、學校、店面等殺菌、抑菌安心防疫服務。政府、企業著重發展公共設施防疫同時，GOODTHING好品重視民生，歷經2年投入百萬，與中研院前院士共同研發優質產品，他們不只看見需要，更憑著信心在後疫情時代，打造全方位防疫生活圈，讓健康和便利能在生活中落實。

GOODTHING好品為首位通過工研院、動研所等認證，全台首創可以人機共處的「Orlightg準分子殺菌燈，六坪內空間只要十分鐘內殺菌率可達99.9％，並使用世界第一LED大廠技術整合，研發開燈即抑菌「Orlight抑菌燈」。GOODTHING好品將專業技術結合客戶需求，研發出真正貼近民生的新品，讓防疫跟生活必備燈光結合，在不同空間不須額外添購各式各樣突兀又占空間產品。既能照明又可守護環境的必備貼心科技，輕鬆就能實現殺菌，保護民眾與家人的健康。

GOODTHING好品研發能人機共處「Orlightg準分子殺菌燈，六坪內空間只要十分鐘內殺菌率可達99.9％，並使用世界第一LED大廠研發「Orlight抑菌燈」。圖／好品國際科技提供

好品國際科技創辦人楊博凱表示: 「不曾想過疫情會是如此嚴峻，但黑夜過後一定會迎來黎明。期盼「Orlight抑菌燈」、「Orlightg殺菌燈」能點亮希望。目前正與建商、政府單位進行洽談，讓「GOODTHING好品」來美好城市可串聯每個社區建立防疫系統，共同守護民眾最重要的家。

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