用戶一年成長15倍 Zenyum綻雅台灣喜迎業績爆發年

口罩禁令於去年逐步開放，部分行業喜迎業績成長潮。新加坡隱形牙套品牌Zenyum綻雅台灣表示，戶外口罩解禁，讓「笑容」更能被展現出來，提高民眾對牙齒整齊需求，公司2022全年用戶數成長高達15倍，矯正完成的用戶成長247%，許多人「超前部署」，期盼第一時間以完美笑容迎接無罩生活。

我國牙套矯正市場龐大，一年超過10萬人有矯正需求，目前仍以俗稱「鋼牙」的傳統金屬矯正為大宗，市佔率超過5成，但隨著隱形牙套品牌陸續問世，提供消費者不同的選擇，近年來持續拉近市場差距。

綻雅台灣區營運長許鈞程表示，公司2020年5月進軍台灣，深刻感受到民眾對於美的堅持，疫情期間依舊繳出不俗成績，尤其來到2022年下半年，更是迎來爆發性的成長，去年8~12月的4個月期間，用戶較2021年同期成長5倍，2022年全年用戶數成長更高達15倍。

許鈞程強調，業績繳出亮眼成績單，顯示隱形牙套的技術與優點已獲消費者肯定，另一大因素，就是2022下半年的口罩禁令逐步開放，考慮到在接下來的各種社交場合會愈來愈常脫下口罩，露出微笑，透明、不影響外觀的隱形牙套，便成為許多人的選擇；此外，2022年完成矯正的用戶成長也來到247%，顯示不少人在疫情期間就提早使用，讓自己在口罩解禁的第一時間自信地露出完美微笑。

隱形牙套過往常被認為價格相對不透明，消費者需要多方比價，提高選擇難度，「像是價格從7.2萬到20萬都有」。綻雅在亞洲九個市場皆採透明模式，公開實際價格於官網，獲得超過7成用戶的正面反饋，表示「資訊透明」是選擇品牌的主因之一。許鈞程也表示該項「破壞式創新」能提升消費者信心，有助於拉高隱形牙套在整體矯正市場的市佔，也期盼同業共同將市場做大。

隨著實際使用與諮詢的用戶增加，綻雅台灣目前已和全台150多家牙醫診所合作，搭配專屬App，定期追蹤療程，提供用戶最完善的服務，近期也推出「政府發6000，Ｍe兔」，響應全民普發現金的政策，升級自己的笑容。放眼2023，許鈞程充滿樂觀，相信在迎來後疫情時代無罩生活的同時，業績有望再次攀升。