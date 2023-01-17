娘家十年推出高濃度EPA魚油 守護國人健康

近年來國人健康意識高，保健食品市場成長迅速，以專業感性的柔性行銷、並訴求健康安心品牌的娘家，研發娘家益生菌、娘家大紅麴、娘家明適保等系列保健食品。適逢邁向第一個十年，再度推出娘家極頂魚油、極上魚油、極淬魚油與極好魚油等多款魚油軟膠囊系列商品，並訴求您需要的魚油都在娘家，持續守護國人的健康。

娘家自2013年研發，致力於化研為用，打造醫界、學界與產業界三強聯手的研發合作鏈，並與台灣之光－醫界、學界、產業界攜手合作，「以最好 守護最愛」企業經營理念，研發生產最優質的產品。

娘家研發團隊表示，2015年攜手台大名譽教授潘子明研發團隊，共同推出台灣第一個有身份證字號的獨家專利菌株NTU 101的娘家益生菌，在具有公信力的尼爾森零售市場情報調查中，連續六年贏得銷售 No.1。目前推出Omega-3濃度高達96％娘家極頂魚油，EPA濃度高，因此該研發團隊再度依照國人保健需求，研發出四款不同魚油，讓不同需要族群，都能找到適合的魚油產品，真正實現用最好的產品來照顧國人健康的品牌承諾。

生物技術的創新與突破，頂級魚油Omega-3含量高達96％，其EPA更高達95％。圖／娘家提供

市售魚油產品各自宣稱其特色，民眾應該要如何選擇。魚油如何吃及挑選，且好的魚油需具備的品質為何？前台大主治醫師張適恆醫師指出，根據2019年國際權威醫學雜誌「新英格蘭醫學期刊」報告顯示，8179例人體臨床實驗證明，天天補充高濃度EPA EE型魚油，維持身體健康。

好的魚油亦需要具備以下要點：：

1. Omega-3濃度高於95％：魚油富含Omega-3越高，品質越好。藉由生物技術創新與突破，娘家極頂魚油的Omega-3已能達高等級。娘家研發團隊指出，天天補充高濃度96％娘家極頂魚油，對於樂齡族、壯年族都能維持優質營養補充新選擇。

2. 魚油產品新鮮度：由於魚油產品含有不飽和脂肪酸，容易氧化受潮導致新鮮度降低，甚至酸壞腐敗，而越新鮮、安定性越高的魚油軟膠囊越能保留魚油的營養價值。娘家研發團隊表示，娘家魚油產品堅持在地化萃取精煉，通過SGS及原廠檢驗，而為維持100％品質高標準，更是堅持逐批檢驗，確保消費者購買權益。

3. 盡量選用符合環境永續生態認證的小型鯷魚：由於生態污染逐漸危害環境，越大型魚種，如旗魚、鯊魚可能受到較多污染、其累積的危害物質與重金屬也可能較多，因此挑選純淨海域捕撈的小型魚種是較安全，且盡可能選擇可溯源、不過度捕撈，經EMAS歐盟生態環境，及IFOS國際五星級魚油認證的南美洲小型鯷魚，不僅補充魚油的營養，又能守護環境永續。

4. 純淨方式在地萃取：目前市面上魚油產品的萃取技術日漸成熟，過去需要藉由高溫蒸餾萃取，易氧化變質，而目前國內最新的SFC超臨界流體層析技術，以特殊SF-SMB低溫層析設備精製高純度魚油，同時避免魚油氧化變質，可說是升級版魚油產品。娘家魚油軟膠囊則採用SFC超臨界流體層析技術生產，不僅在地化生產，更能提煉出高濃度魚油產品。

5. 國際大廠相關認證：魚油產品生產過程與保存不當時，容易氧化變質，因此，產品品質供應鏈完整的認證機制不可少。以娘家極頂魚油為例，除原料取得國際IFOS、GOED認證外，在地魚油製造工廠更通過ISO 22000、HACCP食品安全管理認證，產品亦通過完整SGS檢驗，讓消費者安心選購。

原料經國際IFOS、GOED認證，在地精煉生產的娘家魚油系列，正式於2022年推出。圖／娘家提供

娘家研發團隊指出，民眾可透過日常飲食來補充魚油，如鮭魚、鱈魚、鯖魚、沙丁魚、秋刀魚、鮪魚等，但需避免油炸方式導致油的裂解，由於現代人因三餐外食居多，容易造成營養不均衡，或因烹調方式錯誤造成營養素流失，建議可選擇高濃度Omega-3的魚油產品來補充身體所需的營養素，TFDA建議每日攝取不超過2克為佳。

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