天籟列車5000台助聽器免費捐贈 吉田建設攜手友善團體愛心服務到全國

元健大和直販事業公司與吉田開發建設公司111年12月27日舉辦天籟列車助聽器免費捐贈儀式。預計112年由吉田開發建設公司、皇長建設公司發起，並且媒合台北市議會議長戴錫欽、新北市愛心大平台、扶輪公益網、國立臺北科技大學經營管理系友會、宏國德霖科技大學、中華亞太關懷交流協會、吉田開發建設南部資源管理中心等友善團體及愛心人士，一起將愛心服務到全國，屆時將捐出5000台助聽器，價值新台幣六千萬元。

元健天籟列車執行長吳志賢（右）與吉田開發建設副總蔡耀德（左）出席2022年助聽器國家隊新品發表會。

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吉田開發建設副總經理蔡耀德表示，該公司目前有30年地政經驗專業團隊外，全省20間據點近500位專業顧問，服務客戶辦理繼承疑難雜症等屢獲客戶肯定。除土地專業服務外，吉田開發建設也是愛心不落人後，為社會做公益。疫情時間捐贈台北市馬偕醫院三座篩檢站，及新北市立聯合醫院三重院區隔離衣及醫療物品。此外，長期投入全省育幼院各項公益活動。

吉田開發建設導入永續思維，為社會做公益。圖／業者提供

吉田開發建設亦重視環保綠能，實踐ESG企業社會責任，將永續營運的觀念透過員工、商業活動及公益活動不斷回饋社會，秉持著「耕者有其田，地主有吉田」的經營理念，延續到國內需要吉田開發建設公司地主及公益團體。

深獲歐、美、日市場好評的耳寶助聽器，將完成一場溫暖、美妙的聽力活動，讓您聽得更清楚。圖／業者提供

蔡耀德強調，後疫情時代將再與元健大和直販事業公司一同努力，將天籟列車一路開往台灣任何一個角落，完成更有溫暖的美妙的聽力活動。本次的民眾受贈標準以聽力受損為60~90分貝，可至指定媒合單位申請後，並接受統一檢測聽力及調音服務後，由捐贈單位於現場發放助聽器。