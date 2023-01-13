瑞星管顧：生技將成台灣高階人才新戰場

COVID-19 為全球帶來極大的影響，包括勞動力短缺、工資及物資上漲、供應鏈斷鏈等，卻也為醫療照護與生技領域帶來快速的進步，從遠距醫療到虛擬臨床實驗，讓整體醫療產業進入智慧新世代。

「這是台灣生技與醫療產業發展的新契機!」台灣高階人才招聘公司瑞星管顧共同創辦人蔣宗芸指出，新興生醫科技除了再生醫療外，精準及數位醫療 也同樣納入生技醫藥產業發展條例中，結合台灣的資通訊優勢、大數據及優質醫療將會建立起第二座護國神山。

蔣宗芸觀察，過去三十年來台灣菁英人力極大部分被吸納到半導體業，生技醫療發展相對弱勢，尤其製造業人才的首選必然是到半導體界當工程師，不會選 擇到藥廠。然而這兩年隨著全球局勢變化，年輕人才(young talent)著眼的將不再只是高薪穩定的工作環境；未來發展性力強、能夠為人類健康帶來改變的生醫產業反而更具挑戰與吸引力。

根據《2022 年 KPMG 全球醫療照護和生技投資前景》調查報告，生技領域中的診斷設備製造商及生物製藥的交易最為活躍，診斷設備產業 2021 年的交易量較 2020 年增加了 64%，疫情為該領域創造高度需求。

KPMG 指出，有 70%的投資專家認為生物製藥與診斷設備製造業的估值在未來 十八個月潛在增幅為 10%至 20%，投資者首要關注的前三大項目為受託開發製 造服務(CDMO)、委託研發服務(CRO)及數據分析。研究機構 Frost&Sullivan 更預 估，2025 年 CDMO 產值將達 1,066 億美元(約新台幣 2.9 兆元)。

台灣在這一波生醫大趨勢底下並沒有缺席，根據政府統計，自 2016 年總統蔡英文宣布 5+2 產業創新計畫以來，台灣生技業產值從 500 億元成長到 2021 年 已經達到 7000 億元，爆發力相當驚人。

副總統賴清德在 2022 年台灣生物產業發展協會明確宣示要將台灣打造成生物韌性國家的決心;國發會副主委高仙桂則直指台灣在生物製藥上的優勢。她認為，未來 10 年內，核酸藥物需求量會以 26%的年成長率快速成長，到 2027年產能就會供不應求。目前核酸製造廠商幾乎集中在北美和歐洲，亞洲大概只有短鏈製造廠商，還沒有建置完成長鏈核酸製造廠，現在切入的話就可以掌握 CDMO 產能製造好的機會。