筑波醫電Spark智慧麻醉紀錄系統成果獲肯定　

於第23屆NHQA國家醫療品質獎頒獎典禮展出

國家醫療品質獎(National Healthcare Quality Award, NHQA)深耕臺灣醫界20多年，為全國最具權威性的醫療品質競賽，旨在樹立醫界醫療品質的卓越典範。本屆頒獎典禮在1月12日於張榮發基金會國際會議中心舉辦，超過百家機構的醫院代表與會，筑波醫電以Spark智慧麻醉紀錄系統導入成果獲肯定於頒獎典禮展出。

筑波集團擁有20年無線通訊、IoT軟硬體整合經驗，自2014年起投入醫療領域，致力於精準醫療之早期病變篩檢系統與設備研發。結合Uniiform智慧手寫輔助系統與智慧上傳閘道器(Data Stream, DS)，開發用於醫院各科別如麻醉科(Spark智慧麻醉紀錄系統)、眼科(看得健100智慧眼科紀錄系統)、牙科等病歷電子化與醫療設備資料上傳整合。筑波醫電已與台灣各代表性醫院簽訂合作備忘錄，共同打造AI智慧醫院與太赫茲(Terahertz, THz)研究合作。

病患資料數位化 打造麻醉科示範場域

Spark獲得許多醫院青睞，導入新光醫院、輔大醫院、振興醫院、國軍岡山分院、台中榮總等。一般的麻醉紀錄大多仰賴人工書寫，需定時抄寫儀器資料，但面對複雜的手術環境且又要照護病患的同時，易造成醫護人員負擔或資料疏失，故如何精準紀錄病患生理資訊且提升照護品質為重要挑戰。Spark以iPad平板來取代紙張，將表單數位化，可結合手寫(Apple Pencil)完成資料輸入，透過智慧上傳閘道器Gateway(DS-100A)，可解析多端醫療設備(如生理監視器、麻醉機)資料，並定時上傳記錄麻醉事件和內容，Spark將手術麻醉資訊數位化，除了提升醫療效率亦讓醫護人員專注病患照護，介面簡單，使用者容易上手，且利於大數據資料收集。

本次活動副總統賴清德、指標醫院長官親臨，給予正面評價及肯定，一致看好此Total Solution對台灣未來智慧醫療發展將能創造標竿價值。眺望2023年，數位醫療是全球醫療趨勢，筑波醫電盼藉由自身的醫材研發能量及與產醫的合作綜效，共同推廣醫療產業的數位轉型。