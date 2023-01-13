「客製化微創人工膝關節」置換 65歲阿姨手術成功照打羽球

65歲的陳阿姨平時興趣是與三五好友打羽球，如今屆齡退休，心想終於有更多時間投入興趣，然而，球齡資深的她，膝蓋早已累積不少受傷過的「戰績」，最近三個月發現膝蓋腫腫的，常常在喊膝蓋痛、膝蓋無力、彎不下去，嘗試打止痛針、膝蓋抽水就是沒有改善。經友人介紹到東元綜合醫院骨科施韋伃醫師，就診檢查發現膝蓋退化合併有骨壞死情形，經過施醫師安排「客製化人工膝關節微創手術」搭配超耐磨墊片置換，術後陳阿姨經過兩個月復健期，讓膝蓋重獲新生，又能回到球場當羽球戰將。

客製化全人工膝關節模型。圖／東元綜合醫院提供

擁有靈活好膝蓋，第二人生才開始！

東元綜合醫院骨科施韋伃醫師說，膝關節是由大腿骨、小腿骨、膝蓋骨和關節軟骨組成，膝關節長期承載著人體的重量，長期磨損軟骨，加上老化，就容易引發「退化性膝關節炎」，導致疼痛、腫脹積水或關節變形，也是患者接受全膝人工關節置換手術的主要原因。

傳統聚乙烯襯墊與新式維他命E襯墊樣式。圖／東元綜合醫院提供

骨科施韋伃醫師解釋，不同手術各有其適應症和優缺點，但「傳統人工膝關節手術」的人工膝關節尺寸大概只有5-6個級距能選擇，當墊片多一毫米或少一點，微小的差距都會讓患者不舒服，譬如：膝蓋太緊，導致腳伸不直，走路容易「掰咖」、僵硬緊繃不自然；膝蓋太鬆，空間縫隙大，可能會過度伸張。

傳統聚乙烯襯墊磨損情形。圖／東元綜合醫院提供

「客製化人工膝關節微創手術」的優點是更符合自然的人體力學，術後隔天可以下床行走，手術效果與術後恢復狀況其實不輸達文西手術，並且隨著材料與技術的更新，人工膝關節尺寸越來越齊全，可以做到20種選擇，能依據個人的骨架大小，尋找出最契合的尺寸，降低術後不適，提高手術滿意度、日後的生活品質與儀態。

膝關節是由大腿骨、小腿骨、膝蓋骨和關節軟骨組成，膝關節長期承載著人體的重量，長期磨損軟骨，加上老化，就容易引發「退化性膝關節炎」，導致疼痛、腫脹積水或關節變形，也是患者接受全膝人工關節置換手術的主要原因。圖／東元綜合醫院提供

另外，人工膝關節最常見的二次手術原因是「聚乙烯墊片」的磨損和骨質溶解造成的無菌性鬆動所造成。傳統墊片適合70歲以上少運動的老年族群，缺點是容易磨損，使用年限約10年。最新型的添加抗氧化「維他命E墊片」可以符合70歲以下活動量大、體重偏重的族群使用，目前耐磨度達到最高等級，且不易隨時間衰變，穩定的材料特性跟韌度，能避免日常活動的碰撞引起磨損斷裂，磨損碎屑的生物活性也明顯比較低，因此不容易造成骨頭的溶解，因此使用年限更長(約30年，視實際使用狀況而定)，目前已被大量使用在人工膝關節、人工髖關節、反置式人工肩關節中的耐磨墊片。

膝關節是由大腿骨、小腿骨、膝蓋骨和關節軟骨組成，膝關節長期承載著人體的重量，長期磨損軟骨，加上老化，就容易引發「退化性膝關節炎」，導致疼痛、腫脹積水或關節變形，也是患者接受全膝人工關節置換手術的主要原因。圖／東元綜合醫院提供

骨科施韋伃醫師說，人工膝關節手術雖以老年人為大宗，但有幾種情況，卻可能加速膝蓋的磨損，恐提早面臨換膝問題，譬如：車禍、運動傷害(譬如：韌帶斷掉沒有做重建)、勞工傷害、體重過重。建議平時作好日常保養，可以鍛鍊下肢肌耐力及核心肌群、控制體重、攝取抗氧化的食物。以老年人來說，應減少持續性的下坡，對膝蓋的衝擊力道比較大、避免坐在比膝蓋還矮的小板凳，老年人腳無力起身困難。最重要的是，有疼痛不適，應早日接受合格的醫療院所檢查與治療，切勿盡信來歷不明的藥物與廣告宣稱。