醫華生技獲J.P.Morgan「生技新創」獎

台灣新創生技公司-醫華生技近日受邀至美國舊金山，在由摩根大通(J.P. Morgan)舉辦的醫療健康產業年會(Annual Healthcare Conference)的RESI會議分享其獨到的單細胞擷取技術結合半導體科技，展示腫瘤檢測最新技術趨勢與未來發展動態，獲得現塲衆多國際專業人士的讚譽，台北時間一月十一日上午，醫華勇奪摩根大通全球「生技新創」獎第二名佳績。

醫華生技是一家台灣在地的腫瘤癌症篩檢設備公司，昨(11)日獲得摩根大通全球「生技新創」獎第二名，這是繼五日醫華生技在美國CES國際消費性電子展中，唯一台灣生技公司獲頒「2023 CES Innovation award」殊榮之後，再度獲獎肯定。

醫華生技所開發的血液檢測晶片技術，是植基於台灣的半導體科技，搭配自行開發的人工智能軟體，整合分子生物技術，並在台灣國研院的全力支持下，所發展出領先全球的癌症檢測設備，目前系統已在台灣多家重要醫院進行合作臨床測試，認證具專利的獨家檢驗技術與高品質檢測系統，效果深獲肯定。

醫華生技董事長黃忠諤博士表示，全世界都知道，台灣的半導體技術、精密機械與醫療服務世界領先，但是要能成功將各種技術融合為一，並應用在醫療上，就是一件困難的事情。醫華生技在掌握各項關鍵技術與流程的基礎條件下，打造成各種領先技術的發展平台，這樣才能做到真正的突破，真正的創新，我們自我期許，要讓台灣的尖端半導體技術、人工智能與精密機械設備，搭配台灣醫療服務匯集的經驗與能量，走到全世界各個角落，讓精準醫療隨著科技發展，加速完全實現。

黃忠諤強調，「我們醫華的團隊成員，都是在各個領域相當資深的老手，每個人都希望對台灣做出更多貢獻」。未來醫華生技將持續發揮台灣精神，繼續深耕台灣，整合台灣優勢，堅持百分之百台灣研發、製造，為全世界提供更精準之醫療檢測設備與技術，讓台灣生技醫療產業，能被世界看到。