互貴興業竹北廠開幕 強攻智慧醫療商機

打造立足台灣、扎根亞洲、布局全球的一站式服務平台

互貴興業股份有限公司竹北廠2023年正式開幕，廠區位於竹北市的昌益科技園區內，在1月9日的開幕儀式中，包含新竹縣長楊文科、互貴興業宣明智董事長，互貴興業執行長郭加泳以及多家協力廠商、客戶與來自產、官、學界代表均出席儀式。

互貴興業股份有限公司竹北廠於1/9正式開幕。圖/新竹縣政府提供

宣明智董事長表示，互貴興業的名稱源自於「互為貴人、興盛事業」的意思，在2013年創立互貴興業，今年剛好是創立第十年，而選擇在竹北市興設廠房，第一，可以與夥伴做更多更好的發展，研發更好的產品，第二是因在科學園區發跡，可提供最好的產品嘉惠新竹縣市的朋友們，智慧醫療的發展，需要集結醫界的臨床實驗及台灣優秀的科技研發實力，互貴興業生產的產品科技含金量很高，也具有相關價值，期望能持續推廣，號召智慧醫療有志之士共同投入，造福更多有需要的人。

互貴興業竹北廠開幕儀式展示智能排泄處理機器人，宣明智董事長、新竹縣長楊文科、新竹縣衛生局長殷東成與各界貴賓共同聆聽導覽。圖/謝易晏

新竹縣長楊文科表示，新竹縣的總人口在9天前突破58萬人，也是全台少數人口正成長的縣市，他相信未來4年有望突破60萬人，這在全台人口下降的狀況中宛如異軍突起。楊文科的政策是老中青幼通通照顧，他參訪互貴興業的竹北廠，看見產品包含智能排泄處理機器人、無線手持式超音波儀器等，楊文科表示，新竹縣長照產業發展蓬勃，若能實際應用，將對高齡者、臥床者有極大助益。

台灣交通大學校友總會執行長陳俊秀(左起)、互貴興業董事長宣明智、互貴興業執行長郭加泳共同於開幕活動合影。圖/謝易晏

互貴興業執行長郭加泳表示，互貴興業在台灣、中國、美國等地均有據點，醫療科技服務項目涵蓋臨床試驗、原型開發、OEM/ODM及經銷代理等，在開幕典禮展示產品如智能排泄處理機器人、無線手持式超音波儀器等，部分產品也在竹北廠生產，打造立足台灣、扎根亞洲、布局全球的一站式服務平台。