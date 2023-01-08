長庚醫院新南向布局 再報捷

在檳城設立「臺灣特色醫療暨科技產品推廣中心」，協同國內廠商以實體整廠輸出模式落地深耕，發展國際醫衛品牌

馬來西亞人文薈萃，是政府新南向重點國家，醫衛面向合作更富藏潛力，為配合衛福部南向政策推展，長庚醫院近年來積極協助，馬來西亞在人才代訓、臺灣國際醫療品牌行銷、醫療服務提供，以及帶動產業鏈發展等，均逐步拓展。為了更深植台灣醫療品牌形象，長庚醫院7日在檳城設立「臺灣特色醫療暨科技產品推廣中心（TAMC）」，作為新南向最具規模據點。TAMC設立後，長庚醫院將協同國內廠商以實體整廠輸出模式落地深耕，建立國際上臺灣的醫衛品牌，進而帶動東協產業鏈的蓬勃發展。



TAMC代表與各大台灣醫療科技公司代表簽署合作備忘錄後合影。圖／長庚醫院提供



14家業者 攻馬國醫衛市場

這次落地深耕馬來西亞醫衛市場的臺灣廠商共計十四家，包括：長庚醫學科技公司、台塑生醫、研華科技、緯創醫學科技、富伯生醫科技、聯合骨科、台寶生醫、群曜醫電、友華生技、商之器、上銀科技、元太科技、財團法人醫藥工業技術發展中心、中國醫藥大學附設醫院，均為臺灣自有品牌、臺灣精品和臺灣自行研發製造的優秀機構。

「臺灣特色醫療科技產品推廣中心」7日於馬來西亞檳城盛大開幕，長庚醫療財團法人決策委員會主委程文俊率同台北長庚院長黃集仁、林口長庚副院長馮思中等主管親自出席，開幕典禮並邀請到馬來西亞中央部會副部長級主管藍卡巴星（The Honorable Ramkarpal Singh）及檳城首長曹觀友、馬來西亞各州民意代表及當地的醫療院所院長，我衛福部國合組技監劉麗玲、財團法人台灣醫療健康產業卓越聯盟基金會董事長陳昱瑞、外貿協會等貴賓到場見證，馬來西亞醫材經銷/代理商也都派員參加，現場來賓逾二百五十位，是疫情以來當地難得的盛事，也在檳城州得到民眾熱烈迴響。

TAMC擔任一站式聯繫窗口

長庚醫療財團法人決策委員會主委程文俊表示，長庚紀念醫院配合政府新南向政策，即持續與馬來西亞合作，尋求雙贏。TAMC設立後將作為一站式聯繫窗口及示範場域，合作重點包括擴大專業醫事人員培訓計畫、促進醫療產業合作、實施醫療援助和醫療設備用品捐贈。期待此中心成為加強和整合臺灣與馬來西亞醫衛系統業務合作之平台，共同提升醫療健康照護品質，未來並作為臺灣在馬來西亞產業的串聯平台，協助臺灣廠商的代理與認證，順利跨足進軍東協市場。

馬來西亞檳城首長曹觀友則表示，檳城是馬來西亞和東南亞醫療技術公司最集中的地方，基礎設施和生態系統滿足了醫療技術行業的需求，因此是一個極具吸引力的地方。他對TAMC的盛大開幕表示衷心祝賀，並相信TAMC將為馬來西亞的醫療保健和醫療器械行業帶來新的曙光。

長庚檳城展示中心開幕典禮參加人數超過250人，是疫情以來當地難得的重要盛事。圖／長庚醫院提供

TAMC國際醫療專區 有亮點

「臺灣特色醫療科技產品推廣中心」位於馬來西亞檳城喬治市（20,Jalan Bagan Jermal, 10250 Georgetown,Penang），室內空間約86坪，室外有大停車場供參訪者使用。館內規劃四大展區，包括「台灣醫療特色」、「智慧醫療」、「醫衛材產品」以及「機器人復健中心」。此外還特別設置「國際醫療專區」，為TAMC一大亮點，考量馬來西亞僑民過去若有醫療需求時往往選擇返台就醫，現在透過長庚醫學科技公司所研發的五官鏡，能即時提供視訊影像到臺灣長庚醫院進行遠距醫療，避免舟車勞頓及延誤醫療。TAMC今後將定期舉辦產品說明會、研討會或健康講座等活動，以及不定期安排主題展示，邀請馬來西亞當地代理商/經銷商、醫療機構及一般民眾參加。 在COVID-19疫情影響下，長庚紀念醫院2020年之後多半透過線上活動保持與馬來西亞交流，並且在疫情及距離的挑戰中，努力推動TAMC的成立，透過實體展館的成立，攜手國內廠商共同至馬來西亞落地深耕。長庚紀念醫院期盼藉由我國醫療衛生軟實力，深耕醫衛人脈網絡，擴大我國在新南向國家的影響力，並透過全面性醫衛合作與相關產業鏈連結，促進我國生技醫衛產業發展。





