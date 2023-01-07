榮文生醫攜手全球人壽 推出健康促進外溢保單

英華達電子旗下子公司榮文生醫近期與全球人壽宣佈進行異業合作，推出符合健康促進的外溢保單，保戶透過榮文生醫的「循環腫瘤細胞檢測」(Circulating Tumor Cell檢測，以下簡稱CTC檢測)主動進行癌症篩檢，可儘早得知是否有罹癌的風險，以達到早期發現早期治療的目的，進而達到促進健康的效益。

根據衛生福利部國人死因統計結果顯示，依死亡率排序，俗稱癌症的惡性腫瘤依然蟬聯十大死因首位，國民健康署呼籲國人，癌症初期並無明顯症狀，不容易覺察，惟有透過癌症篩檢早期發現、早期治療，以避免後續花費更龐大的醫療費用。隨著科技日新月異發展，癌症篩檢工具越來越多也愈簡便，本次榮文生醫與全球人壽合作，是透過榮文生醫獨家的負向篩選技術，只要簡單的抽血即可完成循環腫瘤細胞的早期篩檢，可以監控癌症發生風險，並輔助早期治療與追蹤，以達到健康促進防癌的目的。

榮文生醫總經理曾慶安表示，當癌細胞從原發性腫瘤或轉移腫瘤的生長處進入血液時，便可稱之為循環腫瘤細胞(CTC)，這些CTC將會隨著血液循環至體內各處，此時若體內的免疫細胞無法辨識出CTC並將其消滅，則CTC便可能藉機入侵其他器官，進而導致轉移腫瘤的生長，榮文生醫耗時五年，利用獨家負向篩選技術所開發出之全自動化循環腫瘤細胞檢測系統，在2020年獲得第十七屆國家新創獎的肯定後便積極拓展海內外癌症檢測市場，本次與全球人壽合作推出健康促進外溢保單商品，是公司的重大里程碑及一大肯定，期望未來可以讓CTC檢測服務更加普及，造福更多民眾。

全球人壽資深副總經理鄭中安表示，保戶透過專業的CTC檢測，除了提升自我保健的意識外，還可透過檢測結果得知是否有罹癌的風險，對於檢測結果有罹癌風險的保戶，還能達到早期發現早期治療的目的。全球人壽為了提升保戶自我保健的意識，舉凡符合這個保單所設計的健康促進條件，因為有助於降低未來保單理賠的風險，即可享有該商品提供的外溢機制，讓保戶在進行家庭保障規劃的同時，也能夠積極響應商品設計的健康促進條件，達成個人健康促進防癌的目的。