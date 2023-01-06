《Move Free益節 全民運動小教室》品牌代言人Janet　宣導正確運動方式

行動力保健專家Move Free益節邀請去年入圍金鐘獎實境節目主持人獎的Janet（謝怡芬）擔任品牌代言人，她總是給人活力滿滿、陽光開朗的感覺，上山下海走遍世界，將各地風情介紹給電視機前的觀眾，近期更秀出完美體態為品牌拍攝《Move Free益節 全民運動小教室》教民眾如何維持日常生活的關鍵行動力，健康靈活的好狀態，讓粉絲直呼一點也看不出Janet已是兩個孩子的媽，也好奇她究竟是如何保養？

形象健康陽光、熱愛旅遊的Janet，平時就會透過運動讓身體保持在最佳狀態，她希望能在《全民運動小教室》教粉絲找回關鍵行動力，同時也呼籲民眾：「日常保養從生活中就能做起，平常可以補充幫助維持靈活行動力的Move Free益節UC-II來保養，才能持續靈活。」

曾經於產後跟媽媽們分享「使用正確肌肉和正確的姿勢抱寶寶以防止受傷」的Janet，在Move Free益節拍攝《全民運動小教室》中告訴觀眾，日常生活中有許多起立蹲下的動作都會造成下半身負擔，如洗衣服、撿東西、綁鞋帶、扛小孩、爬樓梯等，這些可能看似平凡的日常動作，如果姿勢不正確的話可能會造成身體負擔。除了要了解如何用正確的方式施力之外，也可以藉由日常訓練來穩定下半身、增強核心與肌力。

Janet受邀擔任《Move Free益節全民運動會》的大會司儀，提醒大家日常保養行動力的重要。圖／益節粉專提供

Janet教導民眾居家簡易版的「負重深蹲」，並在影片中清楚示範分解動作，提醒大家在深蹲時，膝蓋骨一定要對齊腳的食指，不能往內或往外歪。另外， 就連看似簡單的爬樓梯，其實也有訣竅！Janet提醒大家：「爬樓梯的姿勢不正確也會造成下半身的負擔。爬樓梯其實是個很棒的日常運動，能訓練到大腿的股四頭肌，偶爾爬樓梯、減少搭電梯，可以讓下半身更有力！」她並親自示範正確的爬樓梯姿勢，要保持抬頭挺胸的姿勢、並學會用核心出力。

Janet除了親自在《全民運動小教室》中示範正確運動姿勢外，還擔任網路上討論熱度極高的《Move Free益節全民運動會》大會司儀。《Move Free益節全民運動會》共有紅藍兩隊，分別邀請梁赫群和小鐘率領民間高手進行比賽，比賽項目包含台灣街頭獨有的全民運動－深蹲移機車、公寓登階和菜籃硬舉，以趣味競賽方式挑戰民眾可能天天都在做、卻沒有發現的三項「全民運動」，並請來專業物理治療師在影片中解說，藉由這三項競賽所需使用的肌力和行動力來提醒民眾日常行動力保養的重要。

形象健康陽光、熱愛旅遊的Janet，平時就會透過運動讓身體保持在最佳狀態，她希望能在《全民運動小教室》教大家找回關鍵行動力，同時也呼籲民眾：「日常保養從生活中就能做起，平常可以補充幫助維持靈活行動力的Move Free益節UC-II來保養，才能持續靈活。」