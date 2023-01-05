跨時代的痠痛貼布 隨身貼心呵護現代文明病

「我一直覺得肩膀和脖子好僵硬，還可以摸的到一條硬硬的肌肉，壓下去就痛得不得了。」肌筋膜疼痛症候群是一種現代文明病，一般門診中有30%的患者都是受到這個問題困擾。過去大多出現在40至50歲，需要經常維持同一個姿勢好幾個小時的電腦工程師、作業員身上。近年來也有年輕化的趨勢，像是有高中生因為要考學測壓力太大，結果拚出肌筋膜炎。骨科醫師強調，除了電療、遠紅外線照射，其實越傳統的痠痛貼布也是最方便的緩解方式。

肌筋膜疼痛症候群就是一種慢性疼痛，好發的部位遍及全身，只要有肌肉、肌膜的地方就有可能發生，像是後頸、肩膀、上下背等區域。「最麻煩的是怎麼休息都不會好，一發生就是幾十年。」桃園中壢懷寧醫院副院長，知名骨科醫師戴念國指出，自己在臨床上經常遇到有個案，日日夜夜受到肌筋膜疼痛症候群折磨，長期下來就連精神也受到影響。「一般人第一時間都會想到消炎藥，但我反而不建議。」戴念國表示，其實只要在痛點熱敷、按摩、貼痠痛貼布，也可以使緊縮的肌肉放鬆，減輕痠痛症狀。

痠痛貼布百百種，消費者該如何選擇適合的商品？

通通貼發明人也是痠痛達人洪金灼表示，「通通貼」有別於一般市售痠痛貼布，從研發到設計結合了自然醫學與人體工學，藉由能量傳遞材料石墨烯以均勻地產生並傳遞熱能至敷部，凸部波浪狀設計使能量多寡交錯提供，類似對肌肉局部按摩的效果，更設計有多個透氣孔以提升敷部的舒適感。洪金灼更選用食藥署認可的多種天然植物，經過無數次研究測試，終於開發出第一代添加天然食材及天然能量粉運用石墨烯的能量傳導特性的天然成分的能量貼布。

骨科醫師的有效放鬆法包括:1.傳統消炎：消炎藥雖然會抑制發炎，同時也會減緩修復，讓傷口修復時間拖得更長，還可能會傷及肝腎。戴念國醫師強調，傳統消炎可以選擇「酸痛貼布」，對比藥物是吃進全身，貼布比較作用在局部，安全性也相對高。但要注意一次使用要以一到兩個小時為限，避免引發過敏問題。

2.心情改善：長時間心理壓力太大，或者個性容易緊張焦慮，都很容易造成肌肉緊繃無法放鬆，最後引發嚴重的肌肉疼痛。如果能適時放鬆身心，有助於減少肌筋膜疼痛症候群發作。

3.再生醫學：要是傳統治療和舒緩心情都無法改善，最後則要考慮再生醫學，利用PRP血小板或脂肪裡面幹細胞修復發炎組織，一勞永逸解決疼痛問題。