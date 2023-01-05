「乳護新生 創新育成」美胸大使培訓基地啟動

量粒生化科技近年積極投入非營利公益活動，為照顧更多的女性朋友，特別結台灣乳房身心關懷協會北上拓點，今日在新竹市教學中心與「樸厚美學健康生活館」共同舉辦「乳護新生 創新育成」美胸大使培訓基地啟動儀式，針對現代職場女性身心議題及美麗健康產業合作進行分享交流，希望帶動更多企業共同攜手守護女性身心健康，並提供弱勢族群、新住民二度就業機會。

量粒生化科技董事長吳承駿表示，現代職場女性面臨到的壓力不僅是在家庭生活，還延續到了事業發展及經濟負擔，根據世界衛生組織（WHO）統計，乳癌為全台最常見的癌症第一名，每年有逾萬婦女罹患乳癌，逾2,000名婦女死於乳癌，患者有越來越年輕化的趨勢，無疑在女性族群中拋下一顆震撼彈，防治乳癌已是全民刻不容緩的課題。

樸厚美學健康生活館老師黃艾琳指出，有榮幸擔任創新育成基地發起人，除推廣「及早預防、及早發現、及早治療」的乳癌防治觀念，並負起企業社會責任，在新竹輔導婦女二度就業，推動在地美容美體業服務升級，並媒合多元產業為女性健康守護宣導，與包含醫療診所、美容美體店家、美顏彩妝店家、微型創業工作室、健康理療中心、健診諮詢中心等美麗健康相關產業全面結盟合作。

台灣乳房身心關懷協會理事長陳炎君表示，協會成立宗旨是與學術界、產業單位及政府結盟，共同為女性打造全方位、多元化的專屬秘密花園，與女性同胞一起來做「手護終身相伴的自己」，從平日生活關懷自身開始做起，一步步讓台灣女性遠離乳癌帶來的恐懼，並導入國際CIP認證，提供「美胸大使專業培訓」相關課程，透過企業支持與新竹在地美容美體店家合作，提供北部民眾「守護123」衛教服務，也提升就業能力，讓這張證照擁有和以往不同的功能性。 台灣乳房身心關懷協會督導黃靖茹也提到，從結合衛福部台東醫院合辦後山關懷乳癌講座開始，接下來1月12日將在台中啟動，後續台北、桃園等全台各地也會舉辦乳癌衛教推廣活動，串連地方企業一起響應呵護、關懷身邊的女性親友。