因應歲末缺血 六師攜手玉山銀鼓勵民眾捐血

連辦11年，為捐血中心年募4千多袋，守護國人健康

每年歲末農曆年前後，是缺血的高峰期，國內六師，包括醫師、律師、建築師、牙醫師、中醫師等各職業團體與玉山銀行攜手發起「春暖人間愛心捐血救人」公益活動，至今已持續舉辦11年，今（4）日起在全台各地號召民眾挽起袖子，響應捐血活動，並提供7-11禮物卡贈送響應捐血者。

近兩年由於受疫情影響，民眾捐血意願降低，活動推動益加艱辛。然而，近幾年的活動雖亦因應疫情影響，但募集的捐血袋數仍不斷創下歷年新高，亦可見「春暖人間愛心捐血救人」公益活動的影響力與號召力，經過多年來的深耕，卓然有成。

會計師公會全聯會黃奕睿理事長表示，「美麗的生命，從捲起袖子開始！」他由衷感謝六師公會及玉山銀行長期投入資源及志工人力，發揮影響力號召六師會員、顧客及民眾挽起衣袖捐出熱血，並身先士卒捐出熱血。玉山銀行總經理陳茂欽指出，台灣將邁入超高齡社會，血液需求勢必擴大，又年輕人變少情況下，間接讓捐血袋數逐年減少，這項隱憂也值得大家未雨綢繆，看到六師對台灣社會默默愛護，玉山銀行開始參與這項活動。

今年「春暖人間愛心捐血救人」將分別在台北、新北、桃園、新竹、台中、嘉義、台南、高雄等地，號召會員、員工、顧客、親友及民眾挽起袖子、熱情響應捐血活動；捐血點選擇設置在商場、捐血室及玉山銀行據點等人流之處，由六師會員及玉山銀行員工擔任服務志工，協助民眾填寫表格、核對資料及引導等工作。各捐血點，皆落實防疫安全為最高原則，徹底落實清消防疫措施，讓愛心民眾可以無所顧慮的放心前往捐血。

去年在六師職業公會與玉山銀行振臂一呼下，成功號召約三千位熱心捐血者，募集近四千多袋熱血。會計師公會希望今年也能有四千袋以上的捐血量。