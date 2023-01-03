全球首家WELL健康建築認證日照中心受證

六十三社區日照中心採十大概念達到以人為本，提升福祉健康

根據國家發展委員會估算，台灣將於2025年進入超高齡社會，65歲以上老年人口將突破20%，日照中心需求將逐年增加，如何讓年長者在健康環境安養生活，是近年來被受討論的議題。2020年在台北市大安區設立的「臺北市私立六十三社區長照機構(日照中心) 」日前獲得國際WELL建築研究院(IWBI)之「WELL PLATINUM 鉑金級」認證，成為全球第一家通過WELL健康建築認證的日照中心，並於2022年12月31日由IWBI亞太區副總裁張為舜親自授證。

由 (左)IWBI亞太區副總裁張為舜親自授證予(中間) 玨心為爾 林桂惠董事長、(右2) 玨心為爾 劉春朱監事、(右1) 德和建設董事長特助紀岳君、(左2)台灣受恩總經理代表出席授證典禮。圖／六十三社區長照機構提供

六十三社區長照機構董事紀岳君說明，面對急速高齡化的趨勢，目前大安區卻只有五間日照中心在服務高齡族群，而日照中心也常被民眾視為鄰避設施，在高齡人口與照護服務嚴重失衡與民眾對於日照中心的認知落差，玨心為爾企圖在台北市大安區進行一場照護倡議行動，翻轉民眾對照護事業的認知，引進國際健康建築概念就是這場照護倡議行動的起點。在這個過程中，紀岳君很感謝銀行團的支持，採用信託方式，讓長者居住在健康環境的理想得以實現。

臺北市私立六十三社區長照機構(日照中心)是由均鎂福祉、台灣受恩與德和建設於2000年共同合資設立，為了確保長輩在健康安全的環境，「六十三社區長照機構」引進健康建築認證，成為台灣第一間也是全球第一間通過國際WELL健康建築標準™（源自美國，簡稱WELL）鉑金級認證的日照中心。

WELL健康建築認證是專注室內環境來提升人體健康與福祉的建築認證標準，由美國公益性組織國際WELL 建築研究院™（International WELL Building Institute™，簡稱IWBI™）以健康科學、行為科學、建築科學為論證基礎，透過十大概念（空氣、水、營養、光、運動、熱舒適、聲環境、材料、精神及社區）來達到以人為本，為使用者提升福祉健康的健康建築標準。

由專業人員協助長輩定期觀察及監測。圖／六十三社區長照機構提供

「六十三社區長照機構」設立以Live WELL， Age Well為核心理念，透過健康建築的規範進行設計、並在營運政策上全面提升日照中心被照顧者的健康與照顧者的福祉。

WELL整合式指引，集結空間中所有Stakeholder（利害關係人）透過與中心護理同仁、設計師、易境永續WELL顧問、全齡使用者等，從設計、施作、運營、WELL性能驗證到取得鉑金級認證，讓十大概念從生理到心理、復健治療到照顧皆以「您」為中心，提供以人為本的溫暖服務和個人化的生活環境。其中又以「空氣」、「光」、「運動」、「社區」為六三日照特別為長輩優化的概念。