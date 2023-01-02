第二十一屆台灣整形外科醫學會圓滿落幕 探討隆乳須首重安全材質

台灣整形外科醫學會舉辦第二十一屆第一次會員大會暨學術研討會日前圓滿落幕，此次邀請許多專家技術演講，現場也分享新趨勢。根據國際美容整形外科學會（ISAPS）最新統計資料顯示，2018年整形手術當中隆乳人數比率躍居世界第一，2018年至2019年台灣高達5000人次進行隆胸手術，且人數逐年增加中。

隨著隆乳材質推陳出新，新一代晶片型乳房植入物已問市，提供視覺兼顧觸覺的新選擇，除了多項專利技術外，值得一提的是它的表面材質為奈米絲綢面，不僅介於光滑和粗糙絨毛面之間， 也減少術後併發症率。

王君瑜整形外科診所院長王君瑜表示，莢膜攣縮跟術後胸部是否柔軟有很大關係，俗稱的石頭奶即因莢膜攣縮非常嚴重，造成胸部不會晃動、摸起來的觸感很硬；而奈米絲綢面植入物已取得衛服部核准，在實際臨床可見其莢膜透薄，長期觸感不受到莢膜影響，相較之前手術方式可維持較接近真實乳房觸感的柔軟度，使用較安全。

王君瑜醫師（左）、蕭奕君醫師（右）。圖／生洋提供

凡登整形外科集團醫師吳至偉指出，產後婦女常見的問題包括上胸脂肪不足、上胸的皮膚組織較薄等情形，對於需要調整胸型的產後媽媽，建議選擇稍微有支撐度的植入物，胸型可被校正回歸，讓患者舉手投足更有自信。

吳至偉表示，市面上含有晶片型的乳房植入物填充較飽滿、支撐度較佳，對於未填飽的植入物，除了水波紋機率較高以外，支撐力也較差；再者，產後婦女較無時間做術後照顧，若能選擇不需要按摩的植入物較方便、好照顧且接受度較高。

知美整形外科診所院長莊家榮提到，過去臨床上遇到一些消費者，手術後引起莢膜攣縮、診所不願負責等狀況，消費者無力負擔多出的費用，還必須面臨可能產生其他的術後併發症，身心感到相當煎熬。現在各家廠商推出術後保固方案，提供更換乳房植入物，幫助消費者降低風險成本，而晶片型的乳房植入物可提供植入物材料外還有補助部分手術費，給予消費者更全面保障。

吳至偉醫師（左）、莊家榮醫師（右）。圖／生洋提供

整形外科診所院長蕭奕君醫師指出，目前門診上使用奈米絲綢面乳房植入物已累積許多經驗，在莢膜攣縮率與破裂率相較其他同類型產品發生較低，近期也公開12年晶片型乳房植入物上市後追蹤數據，安全性較高。