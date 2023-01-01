東元綜合醫院全新婦幼中心喜迎6位元旦寶寶 縣長致贈金鎖片添喜氣

2023元旦首日，東元綜合醫院喜迎6位元旦寶寶，新生兒在眾人祝賀下呱呱墜地，嬰兒哭聲宛如新生命的交響曲，迎接嶄新的一年。東元綜合醫院全新的婦幼中心今(1)日上午4點17分迎接第一位誕生的元旦寶寶，截至今日上午10點前已經有2女2男順產，母子均安，最重的寶寶3577公克、最輕2894公克，還有兩位媽咪待產中，預產期都在今日，預計至少迎接6位以上元旦寶寶誕生。

東元嬰兒室特別送上體系吉祥物Sion獅玩偶與育兒尿布祝賀，在婦產部田明訓部長與兒科部王昱程部長帶領資深醫療團隊的照顧下，嬌嫩的寶寶們一定能健康平安長大。 圖／東元綜合醫院提供

元旦升旗典禮結束，新竹縣縣長楊文科偕同縣衛生局殷東成局長以及縣社會處李國祿處長，來到東元綜合醫院全新啟用的「婦幼中心」探視元旦寶寶與新生兒家庭，親手致贈金鎖片和育兒用品作為賀禮，縣長楊文科恭喜爸媽喜添麟兒、弄瓦之喜，並祝福元旦寶寶健康長大，也不忘鼓勵縣民安心生養，縣府已規劃育兒津貼補貼爸媽，縣府團隊也會持續推動嬰幼兒福利與教育資源，營造友善的生育環境。

東元綜合醫院黃忠山院長也表示，本院獲得衛福部國健署推動「母嬰親善醫院認證」，婦產科更有傳承45年之久的優良照護經驗，重視產前檢查、待產中的安全和產後的照護，提供全年無休緊急自然及剖腹接生服務、無痛分娩服務、剖腹產後術後止痛服務，以及24小時高危險妊娠孕產婦綠色通道。近期開幕啟用的「婦幼中心」，擁有嶄新舒適的設備環境與陣容資深的醫療團隊，備有尊榮「樂得兒產房(LDR)」，整合新生兒加護病房(NICU)及新生兒中重度病房(NBR)及嬰兒室，提供孕產婦及新生兒專業安全、尊榮體貼、全方位的優質婦幼醫療服務。

祝福新生兒家庭在新年首日與寶寶相聚，東元嬰兒室特別送上「體系吉祥物Sion獅玩偶」與育兒尿布祝賀，在婦產部田明訓部長與兒科部王昱程部長帶領資深醫療團隊的照顧下，嬌嫩的寶寶們一定能健康平安長大。今日上午4點17分從產房傳出宏亮的嬰兒哭聲，平安接生自然產的女娃，體重達2920公克，是東元綜合醫院首位報到的元旦寶寶，全體醫護人員與新生兒家庭都歡喜不已；接著06時06分再誕生1位自然產的女娃，體重達3480公克，率先體驗婦幼中心「樂得兒產房(LDR)」從生產到產後恢復都在同一間產房；第三位元旦寶寶則在上午9點06分以2894公克剖婦產誕生男娃；第四位在上午9點44分自然產，與男寶寶團聚。已生產與待產中的新生兒家庭都是新竹縣籍，四個家庭迎接第一胎寶貝，預計今日至少迎接6位元旦寶寶誕生。

東元綜合醫院黃禹仁副院長也說，本院擁有強大的不孕症醫療陣容，成立以生殖醫學為權威的艾微芙國際生殖醫學中心，和美國史丹佛大學生殖醫學中心簽定技術合作，聘請美國史丹佛大學生殖醫學中心 Barry Behr教授、Jack.Y.J Huang教授擔任顧問，把世界先進的技術引進台灣，讓台灣的生殖醫學及不孕症治療技術和品質與世界同步。