醫界及台灣長照醫學會呼籲繼續維持居家照護防疫措施
有鑑於中央指揮中心將於112年1月15日以後，全面取消確診者關懷服務初次評估（E5200C)、抗病毒藥物治療後之追蹤評估（E5203C)遠距照護諮詢一般確診個案之服務(E5201C)、遠距照護諮詢-高風險確診個案（E5202C），台北市醫師公會公關組副組長王建人醫師表示，有關法定傳染病病人居家照護之服務是依據醫療法規的規定在執行，除非把新冠肺炎病毒感染之等級降級，否則不能驟然取消提供居家照護之服務，而且在其服務的診所中，有許多病患也很感謝衞生單位能提供此項貼切溫馨的專業服務。
同時為醫師公會全聯會幹部的王建人醫師也表示：目前已有極多的基層醫療人員向他反映：希望指揮中心能暫緩取消Covid 確診者居家照護之服務項目，等疫情稍微緩和後再取消。
台灣長照醫學會理事長劉伯恩醫師也表示：許多Covid確診者在居家隔離時，常有一些臨時性的病症出現，由於處於居家隔離狀態，比較不方便外出就醫看診，但藉著附近基層醫療診所的視訊諮詢，就可得到很完善的專業醫療服務，這在此次疫情的控制面中，特別是對於一些年長長輦，扮演了極正面的角色！
台北市醫師公會王建人副組長也強烈的表示：指揮中心應該要再重新慎重評估：取消確診者的居家照護後可能引發的防疫量能不足之缺口之問題，故建議不宜貿然停止此項服務！