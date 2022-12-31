醫界及台灣長照醫學會呼籲繼續維持居家照護防疫措施

有鑑於中央指揮中心將於112年1月15日以後，全面取消確診者關懷服務初次評估（E5200C)、抗病毒藥物治療後之追蹤評估（E5203C)遠距照護諮詢一般確診個案之服務(E5201C)、遠距照護諮詢-高風險確診個案（E5202C），台北市醫師公會公關組副組長王建人醫師表示，有關法定傳染病病人居家照護之服務是依據醫療法規的規定在執行，除非把新冠肺炎病毒感染之等級降級，否則不能驟然取消提供居家照護之服務，而且在其服務的診所中，有許多病患也很感謝衞生單位能提供此項貼切溫馨的專業服務。

台灣長照醫學會理事長劉伯恩呼籲應考慮高齡確診個案之居家照護需求。圖／業者提供

同時為醫師公會全聯會幹部的王建人醫師也表示：目前已有極多的基層醫療人員向他反映：希望指揮中心能暫緩取消Covid 確診者居家照護之服務項目，等疫情稍微緩和後再取消。

台灣長照醫學會理事長劉伯恩醫師也表示：許多Covid確診者在居家隔離時，常有一些臨時性的病症出現，由於處於居家隔離狀態，比較不方便外出就醫看診，但藉著附近基層醫療診所的視訊諮詢，就可得到很完善的專業醫療服務，這在此次疫情的控制面中，特別是對於一些年長長輦，扮演了極正面的角色！

台北市醫師公會王建人副組長也強烈的表示：指揮中心應該要再重新慎重評估：取消確診者的居家照護後可能引發的防疫量能不足之缺口之問題，故建議不宜貿然停止此項服務！