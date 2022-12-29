高端醫學新領域 建立全球療癒網路

⼈類意識提升，靈性醫學已成為全球發展新趨勢，為此，星際聯盟療癒師協會一直為全人類的未來積極付出與貢獻，理事長艾菲坦導師更是長期帶領人們找回身心靈的主導權，並於2022年11月舉辦「國際靈性醫學論壇」，為醫學發展與未來趨勢提供新思維，也為世界帶來和平與愛的能量，迎來文明飛躍性的提升。

為拓展⼈類身⼼靈健康及國際交流合作，這次論壇由藝識流身心靈療癒學院發表多年來相關經驗和研究成果，吸引產官學界共同參與。與會來賓包含呂秀蓮前副總統，中國醫養健康總會、台灣海峽兩岸醫事交流協會、華夏商業領袖俱樂部、馬來西亞企點文化，以及海內外各界領袖一同共襄盛舉。論壇主題從靈性層次、心靈意識的角度來探討能量與身體之間的關聯，開啟醫學的全⽅位展望，更是全人類一個躍升的大里程碑。

建立全球療癒網路

本次論壇深入探討身心靈的整體性，由於「心念創化實相」，外境與身體都是我們的心念所創化，所以真正要消融的不是病毒，而是我們的念頭 。因此，靈性醫學這個新興的智慧及領域已經崛起，透過時尚修行與療癒真正面對人類內在的心念、突破負面信念、轉變生命模式，真正達到身心靈平衡健康。

2022年健保總額已突破八千億，為了減少醫療資源耗費、降低醫護人員工時，讓人類可以真正全方位的圓滿健康，星際聯盟療癒師協會培訓在國際上極具貢獻力的「生命教育指導師」，打造全球療癒專業人才的培訓平臺，透過完整的學習、培訓、服務體系，開啟新時空身心靈產業鏈，引領各行各業為人類做出更大的貢獻！

不論國際情勢如何變化，愛永遠是人們所需要的，星際聯盟療癒師協會艾菲坦導師特別提到：醫學貴為人類知識經驗的精華，不能被物質與世俗帶離正道，應該回歸源頭與古老智慧，真正以天地為首 ，敬畏神靈與萬物的心，來造福人群。因此，協會透過療癒文化深入世界各個角落，連結全球領袖能量，共同建立一個心靈歸屬之地，以及肩負民眾對於能量療癒知識的推廣責任，讓愛的能量共振全人類。

和平帶來永續的文明

近年來「永續」躍居全球新顯學，從企業的永續經營到人類的永續發展，都是當前重要的課題。然而，如果沒有和平，又何來永續與共榮？因此，為解決這一系列全球性的嚴峻問題，星際聯盟療癒師協會理事長艾菲坦導師提出重要的方針，透過打造時尚修行療癒網路，協助提升人類心靈力量，並推進「星際天堂」的創建，在這全年無休的場域裡，透過修行的能量波共振全人類細胞，讓人真正健康平衡，建構友好和平的新世界。

艾菲坦導師表示，唯有平息內心痛苦戰爭，才能創造外在世界和平。因此，要促進世界和平，首先應從人們的心靈淨化做起，當每個人都在正能量頻率，這世界一定是和平有愛。

現在正是地球非常重要躍升的關鍵時空點，世界各國的菁英領袖更是要積極從轉變自己的生命開始，進而共同轉動全世界，共創世界和平、星際和平的豐盛紀元，帶來永續的高度文明。