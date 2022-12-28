瑞麗嘉診所教導產後媽媽用對方法改善皮膚

許多媽媽們在懷孕期間都會很重視保養，不管是妊娠霜、按摩油來幫助緊緻肌膚，但產後仍普遍有鬆弛、增胖的困擾，大嘆「回不去的好身材」、「肚子上的肉鬆鬆垮垮的」、「身材走樣，心情超不好！」，讓媽媽們不禁感嘆真的回不去了嗎？

瑞麗嘉診所洪芝晨醫師表示，近期前來診所諮詢的產後媽媽表示，產後偶爾會去跑步，也在積極減重，努力想要回到產前的好身材，甚至也嘗試尋求幫助，前往醫美診所做體雕儀器和一些電波，但鬆弛問題還是沒有改善，讓她們對於自己很沒自信︒

洪醫師表示，造成肚皮鬆弛的原因分為幾種：一、懷孕時因為小孩給的容量，造成肚皮被撐開撐大，讓肚皮上的肌膚因為結締層斷裂，造成韌帶拉扯及鬆弛，產後就會形成所謂的腹直肌分離，使得肚皮鬆弛︒而第二種原因是產後或體重上升時，體重超過皮膚所能支撐的彈性，過度拉扯情況下，形成妊娠紋或肥胖紋，尤其產後或減重造成體重大量減少時，皮膚無法在短時間內收縮回到原本狀態，就會產生肚皮鬆弛的問題。第三種原因則是隨著年齡而導致膠原蛋白流失，膠原蛋白不只是會在臉部造成鬆弛，全身上下如肚皮︑臀部︑大腿以及手臂皮膚都會產生因膠原蛋白流失所造成的肌膚鬆弛情況︒

同樣身為女性的洪芝晨醫師擁有豐富的婦產科經驗，且擁有歐洲婦科美學協會ESAG的認證，更能明白女性對於美觀不同類型的需求，也特別了解產後媽媽的心聲與訴求︒建議媽咪們可以靠以下方法來改善：

一、做好肌膚保養：懷孕時做好皮膚的保濕︑保水︑保油，可選擇以天然成分為主的保濕精華或保濕霜來加強皮膚的水潤飽滿，使皮膚保持緊緻，並且減少過度陽光曝曬，可使用合適的防曬乳做好防曬措施︒

二、透過醫美輔助方式：許多人會在產後進行有氧運動或瑜珈來改善體態，但是運動方式只能改變身材，對於肚皮鬆弛的改善效果有限，皮膚還是會有皺褶，這時就需要醫美輔助，來幫助皮膚恢復緊緻光滑︒

洪醫師補充，以往醫美會使用拉皮方式來改善鬆弛，但是侵入式及後續恢復期讓不少人怯步，目前接受度較高的是智能溫控電波，又稱為魔方67，照護程序簡單，它還取得美國 FDA / 歐盟CE / 台灣三大認證，讓媽咪們能安心使用。

洪芝晨醫師指出，充分了解自身的需求並透過專業醫師的諮詢，才能讓自己更有魅力。圖／瑞麗嘉診所提供

洪醫師特別提醒女性，女人除了要更愛自己外，也要用對方法愛自己，醫美能幫助女性更有魅力，但每個人身體狀況不同，尋求醫美協助前應透過專業醫師的諮詢，充分了解自身的需求，才能達到最好的醫美效果。

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