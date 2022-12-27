H. Spectrum+ Demo Day 鴻準「投」出漂亮成績單

H. Spectrum+加速器以協助生醫創新企業成長，整合集團事業，集合產業資源，融合創新事業為目標，12/27日交出了漂亮的成績單。自永齡基金會手中承接重啟加速器業務的鴻準精密，從55支企業或團隊中投資了2家企業，與1家公司簽訂合作協議。鴻準董事長呂軍甫在Demo Day活動中表示，鴻準與永齡基金會聯手創建台灣健康金鳯凰的時代正式開始。

H. Spectrum+重啟工作的執行長魏義旻表示，今年重啟加速器，原先認為疫情雖略為減緩，創新團隊可能還在觀望，但沒想到回響令人驚喜，成果也讓大家放心。「特別要感謝參與團隊的用心與積極，謝謝業師、評審的辛勞與無私的付出，當然也要謝謝鴻準各級長官的支持與肯定。」魏義旻說：「讓我們一起以創辦人郭台銘先生的經營秘訣：高、廣、深、速的精神，集合國內外優秀新創團隊，整合集團資源輔導新創，融合成為具有高廣深速特質的獨角獸企業，未來在市場發光發熱。」

廿七日的Demo Day活動，除了請入圍的10支企業登上舞台進行3分鐘的pitch外，現場也擺設了簡易型的展示位，讓將近百餘位投資界與產業界的朋友近距離與團隊溝通交流。

Demo Day中請來前工業局長及現任新北市捷運公司董事長吳明機、鴻準董事長呂軍甫、永齡基金會執行長唐季祿、資誠會計榮譽副所長曾惠瑾、以及生技中心副執行長黃千岳擔任貴賓評審，從10支隊伍中再選出五家企業給獎：宇心生醫獲「創新技術獎」、上頂醫學得「市場潛力獎」、瑞愛生醫拿「ESG創新獎」、DDDDD公司奪「矚目新秀獎」、EEEEE公司摘「創新商模獎」。

鴻準精密從H. Spectrum+加速器輔導的創新企業中，挑選出瑞愛生醫簽署合作協議。圖／郭靜芝

鴻準承接加速器 投資生醫創新不手軟

經過將近半年的篩選、評估與輔導，鴻準精密從H. Spectrum+加速器輔導的創新企業中，挑選出上頂醫學影像科技、宇心生醫，簽下投資協議；並與瑞愛生醫簽署合作協議。鴻準精密投資長洪偉仁表示，這梯次的投資及合作，象徵鴻準對於生醫創新團隊真正實質的支持；在與眾多產學研專家共同輔導的過程中，也發現台灣不少優秀的創新團隊，「這次的投資只是個開始，未來也將持續對優秀團隊投資或合作，加速創新團隊成功。

「預防醫學、精準檢測」是鴻準聚焦領域，並針對相關的生醫新創團隊與公司加以輔導，期望藉由郭創辦人的國際資源，並整合鴻準的自有資金、生產能量，協助新創團隊克服瓶頸並加速商轉，為國內生醫新創市場帶來新面貌。

鴻準精密從H. Spectrum+加速器輔導的創新企業中，挑選出上頂醫學影像科技、簽下投資協議。圖／郭靜芝

這次獲得鴻準投資的上頂醫學影像公司，以超高精度的AI影像解析，可以精準早期發現腦神經病變，進而治療阿茲罕默症。

宇心生醫公司則因12導程心電圖被鴻準選中， 未來將可將醫院的心電圖服務導入家庭，可節省醫療資源，更可讓許多人在家就可即時監測心律，預防許多心血管疾病的發生。

與瑞愛生醫的合作是希望能夠透過最新的光學檢測技術將原本昂貴的食安檢測儀器微型化，進入團膳單位以及家庭進行食安檢測，讓大家都能吃得安心。

鴻準精密從H. Spectrum+加速器輔導的創新企業中，挑選出宇心生醫，簽下投資協議。圖／郭靜芝

三維立體發展 Spectrum+ 加速器全面擴大國際化

成功在2022年重啟，交出漂亮成績單的H. Spectrum+，2023年將朝「全面」、「擴大」、「國際化」立體化發展。整合永齡基金會與鴻準精密的資源，為台灣打造一個真正符合創業者需要的創新加速器。

H. Spectrum+執行長魏義旻指出，經過半年的重啟與嚐試創新，H. Spectrum+加速器已經準備好了，2023年起，將啟動一個三維立體式的發展計畫：第一維是加速器將提供「全面」的輔導，從IP到IPO，新創老創一起支援，Start- up、Scale- up、Speed- up，3 up齊步走；第二維是「擴大」加速器關照的產業領域，從醫材、醫療設備，擴及生技預防醫學及精準醫療，再擴及AI及AIOT領域，甚至於ESG產業也會逐漸加入；第三維是加速器的「國際化」，將與國外有想法的學研單位、育成加速機構建立實質合作關係，安排台灣創新型企業到國外發展，並協助國外創新型企業來台灣發展。

魏義旻表示，H. Spectrum的創造者，永齡基金會也將與鴻準資源整合，分進合擊；另外，目前已經多元展開國際合作的佈局。「2023年加速器將舉辦兩個梯次，目前至少會有醫材、生技與AI/AIOT等三個加速器同時進行。」魏義旻說：「加速器2023年第一梯次將在第一季公開徵件，新創團隊、新創企業以及成長中企業，我們都歡迎。」