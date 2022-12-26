台灣長照醫學會與帝篁公益平台結合醫界及教界發起聖誕送愛關懷弱勢

在普世歡慶聖誕佳節之餘，由慈善企業家帝篁公益平台吳珅篁董事長結合台灣長照醫學會及基督教團體，共同發起關懷弱勢族群之善工。

台灣長照醫學會理事長劉伯恩上台致詞。圖／業者提供

首先由吳珅篁董事長結合萬安生命公司及台灣長照醫學會慨捐了1100個日本高檔青森蘋果給予台灣唐氏基金會的弱勢兒童。在台灣基督長老教會榮星教會內湖福音中心也響應了這樣的分享愛活動，特別在12月24日的聖誕慶祝晚會中，邀請了社區獨居單身弱勢長輩一起來參與溫馨的歡樂活動，並由主辦單位贈送了豐富的禮物給這些弱勢的族群。

參與此次捐贈活動者有：前中天電視潘祖蔭、榮星長老教會牧師符明勝、胡美華長老、劉伯恩長老、帝篁公益平台吳承諺、萬安生命公司蕭峰昇、唐氏基金會朱貽莊、台灣醒報社長林意玲、內湖堂副區長蘇宗禮等人。圖／業者提供

發起此活動的帝篁國際公益平台吳珅篁董事長表示：健康、快樂、平安是普世共同追求的核心價值，然而有許多的人生來就是有先天性的缺陷，因此在人生的起跑點上，就落後了正常人一大截，而成為一個企業主，應該發揮人飢己飢的熱情來扶持一些有先天缺陷的弱勢族群，雖然一己之力量有限，但仍然盡棉薄之力捐贈了1100顆日本高檔蘋果給唐氏基金會，也希望大家共襄盛舉，一起來關心弱勢族群的需要。而唐氏基金會代表也表示：非常感謝吳珅篁董事長的熱忱發起送愛的活動，這些有先天缺陷的小朋友雖然沒辦法表達他們的感恩之情，但他們心卻洋溢著這溫度馨的愛心分享。

台灣長照醫學會理事長也是榮星長老教會的長老劉伯恩也表示：分享的愛是加倍的祝福，特別在這美好的聖誕佳節中，能夠成為一個手心向下的人一定更以領受到「施比受更為有福」的恩典。