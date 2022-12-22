吳淡如秘密武器 Green Gold新酶體美麗升級

台灣綠金Green Gold不同於以往市售保健食品推出口服保養品「新酶體」，不僅一上市即熱銷缺貨，更是女星吳淡如隨時隨地保持完美狀態的秘密武器。台灣綠金Green Gold推翻以往民眾對保健食品的思維，除了不斷推出優質產品之外，其包裝更是吸睛、有質感，行銷模式也是有別於其他品牌，近幾年廣受大眾歡迎，成功創造市場的關注。

由知名暢銷作家吳淡如代言並取得發明專利的Green Gold新酶體，主要成份為納豆菌發酵物，相較於其他納豆保健食品，新酶體是唯一經過專利定序認證的科學納豆，保留整顆納豆營養，富含花青素、膳食纖維及人體所需的維生素，天然成分素食者也能安心食用。吳淡如表示，自己隨時隨地維持在高效率狀態，為了想把最完美的一面呈現給觀眾，除了外在保養和打扮外，由內而外散發出的美麗更為重要。

新酶體是吳淡如隨時隨地保持完美狀態的秘密武器。圖／台灣綠金Green Gold提供

肌膚需要去角質，體內去角質更重要

「去角質」是肌膚保養不可忽略的步驟，堆積過多的老廢角質，不僅會阻礙保養品的吸收，肌膚也會看起來粗糙又黯淡。同理，體內長期堆積的毒素與雜質也會影響到身體代謝和營養成分的吸收，加上現代人飲食精緻化，容易營養不均衡，如果無法在食物中獲得足夠養分，適時補充營養補給品也有助於調節生理機能。

Green Gold新酶體取自納豆製作 營養價值高

專業營養師林上筳表示，現代人緊繃環境所造成生活壓力，導致體內經年累月堆積許多老廢角質，導致食物中攝取營養素無從流動、無法吸收。因此由內而外清除身體不需要的廢物更為重要。納豆所富含的花青素、膳食纖維及人體所需維生素能維持身體健康機能，由內而外深入根源調理身體，有助於清除體內老廢角質，讓身體循環暢通無負擔，天然成分素食者也能安心食用。

努力成為別人心中的模樣，究竟是為了符合社會期待，還是給自己的一個心理枷鎖？「我，定義不一樣。」台灣綠金Green Gold六周年祭，眾多產品熱銷中。讓我們一起回歸初衷。在心目中，或許我們特別不一樣，所有的不平凡都是先從不一樣開始。詳情可查詢：https://greengoldtw.com/news_blog