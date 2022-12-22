預防勝於治療 接軌國際血友病照顧更完善

中醫大兒童醫院顧問彭慶添醫師（左起）、中華民國血友病協會理事長周瑞欽及三總血友病中心主任陳宇欽共同出席血友病活動。圖／醫師提供
中醫大兒童醫院顧問彭慶添醫師（左起）、中華民國血友病協會理事長周瑞欽及三總血友病中心主任陳宇欽共同出席血友病活動。圖／醫師提供

國內血友病患已超過千人，但並非所有患者都獲得妥善治療。根據健保統計資料，台灣血友病患者約1207人，分為A、B型，其中A型患者缺乏第八凝血因子，占所有病患者約八成。而血友病嚴重程度因人而異，目前以偵測「凝血因子濃度」來區分，濃度小於1％以下稱重度、1至5％間為中度、大於5至40％則為輕度。

一名40多歲的上班族王先生(化名)為中度血友病患者，長期飽受關節出血、關節慢性發炎所苦，某日因左膝腫痛到無法行走，就醫時作X光檢查時發現關節腔內滿是血水，經施打凝血因子並將血水抽出後症狀才趨緩，因出血次數頻繁，最終由於關節磨損嚴重，只好接受關節置換手術。

台灣血栓暨止血學會理事長、中醫大兒童醫院顧問彭慶添醫師表示，血友病是一種體內缺乏凝血因子，造成血液不易凝固，患者因關節長期反覆出血而常有關節病變問題。過去健保未開辦前，台灣血友病患者無法獲得基本治療，因此許多超過25歲患者關節都有出血性問題，有些甚至需要置換膝關節。

血友病分為「需求性治療」與「預防性治療」方式。需求性治療是患者自覺出血、疼痛才用藥，但用藥時間差可能影響治療效果，若出血2、3次後，此關節就變成「標靶關節」(過去半年內關節出血3次以上)。預防性治療則是在患者出血前定期補充凝血因子，來降低滑膜炎及關節損傷發生的機率，台灣健保已於2014年將預防性治療納入重度患者給付條件。

然而，不僅重度血友病友會頻繁出血、有預防性治療需求。收治案例王先生的三軍總醫院血友病中心主任陳宇欽醫師表示，目前世界血友病聯盟(WFH)最新準則除重度患者外，也納入出血表現型嚴重的中度病患可適用其預防性治療標準。但依台灣健保規範重度患者才能預防性治療，中度病患受限規範無法納入，但臨床上有些中度病患出血較頻繁，反使中度患者暴露在比較高的風險，因此健保應考量有條件放寬中度血友病患者納入預防性治療。

「部分中度病友頻繁出血，往往也是延誤治療的一群。」中華民國血友病協會理事長周瑞欽指出，現在多數醫師是以疾病表現型的方式，來替病友解決健保給付條文的不完善，若能在條文上有更多彈性、讓病患更加了解自身情況選擇適合的治療類型，達到零出血、享受跟正常人一樣的生活品質，會是更好方式。

彭慶添醫師強調，傳統短效型藥物需每2天打1次、每年需打逾180針，除了病友時間難配合外，也常因害怕打針而中斷治療。目前已有多種長效型凝血因子可減少注射次數、一周僅需2次，明顯遵守醫囑，患者滿意度也高達八成。 因應藥物治療方式更精進，血友病的治療目標已從過去濃度高於1％，演變成目標濃度訂定大於3~5％，未來若能執行更好個人化治療，甚至有機會讓病友達到正常人的生活品質（濃度高於40％）。除了濃度外，目前藥物劑型及種類也不斷發展，讓病友有機會重新找回人生主控權。

文 陳又嘉

工商時報