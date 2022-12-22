華育寶寶回娘家聖誕派對 溫馨登場

求子路上華育與您真心相伴 試管嬰兒補助最高40萬

華育生殖醫學中心日前12月17日邀請數十對近年來成功受孕夫妻提前歡度聖誕，溫馨幸福的時刻，許多爸爸媽媽熱淚盈眶。 近四年來，華育生殖醫學中心已幫助數千對不孕夫妻達成生子的願望 。因應政府擴大試管嬰兒補助，許多難孕夫妻更有動力，積極地生下自己的寶貝，有多位媽咪在備孕這條路上留下了感謝及感動的淚水， 華育生殖醫學中心 將更加努力與難孕夫妻並肩，共嚐甜蜜的果實。

近年來女性意識崛起，許多女性更專注於職場而造成晚婚晚育的狀況發生，少子化問題嚴峻，在人口持續負成長的情況下，新生兒人數逐漸減少，去年死亡人數更超越出生人數，以十年對比出生人口差異約莫四萬多人，少子化不只影響經濟層面甚大，也將加劇高齡化。

華育生殖醫學中心—徐明義院長於110年4月29日，在立法院公聽會「我國面對少子女化困境之因應對策」為不孕婦女發聲，政府在當年度7月1日即施行「擴大不孕症及試管嬰兒補助」，目前已有4萬多對夫妻受惠。

華育生殖醫學中心最大的特色是擁有最佳隱私性且同時具備Time-Lapse縮時影像觀察系統，能夠在不改變胚胎培養環境狀態下，提供爸爸媽媽24小時完整觀測胚胎連續性的生長狀況。另外，也引進全台第一套歐盟認證生殖監測系統RI WitnessTM，避免精、卵及胚胎配對錯誤。



