心外權威鄭伯智　達文西微創心臟手術大突破

有台中海線101之美稱的童綜合醫院，是中部地區唯一擁有兩部達文西手術高階設備的教學醫院，自聘請心臟外科權威鄭伯智教授擔任醫療副院長，專門治療各類艱難的心臟手術，並且有多項突破性的成功手術，目前該院已向醫學會送件申請執行心臟移植手術，如順利通過執行，將可造福更多中部地區的心臟病患者。

鄭伯智副院長表示，傳統胸骨鋸開的心臟手術，執行至今已70年，雖然歷史悠久但絕對經得起考驗，是目前認為最直接且有效的手術方式。然而正前胸留下的長條痕跡是眾多心臟病患者揮之不去的夢靨。此外，傷口疼痛，復原緩慢，也讓年紀稍長，行動不佳，或附帶臟器功能減退的心臟病患者裹足不前，不願面對應有的治療。

所以，追求創傷小，恢復快的心臟手術不僅是患者的期待，也是外科醫師心中的終極目標。

童綜合醫院於2012年就引進達文西機械手臂系統，並在2021年完成兩台第四代達文西機械手臂的更新。新的機型除能與Maquet手術床連動同步傾斜外也配備新的手術超音波探頭和轉接器械。讓醫師面對各種狀況都能做出適當的處理。

鄭伯智醫師指出，去年在醫療展中呈現達文西機械手臂在二尖瓣膜修復的成果，今年我們更進一步將達文西系統與複合手術X光透視系統相結合，將心臟瓣膜破損與冠狀動脈阻塞兩個疾病一起治療，如此就能免去患者面對 『還要第二次手術』心理上的壓力，加快本次手術後的復原。

第二個進步是我們將達文西微創手術與子宮肌瘤旋切刀結合，將八公分大的心臟腫瘤在一公分大的傷口內切除乾淨。

第三個突破是結合達文西手臂與無菌超音波檢查治療心肌肥厚症合併二尖瓣閉鎖不全的困難疾病，過程中無需更換二尖瓣膜，免除患者日後使用抗凝血藥的煩惱。

接受心臟手術痊癒後的病患，為答謝鄭伯智醫生畫了醫生肖像致贈表達感謝。圖／王妙琴

鄭伯智醫師說，傳統胸骨鋸開和達文西微創心臟手術雖然都能處理胸腔內的心臟病灶，但心臟的二尖瓣膜，三尖瓣膜，左心房腫瘤，心房顫動，和心肌肥厚症都屬於深層心臟結構，執行手術時就需要鋸開胸骨和細長器械才能處理，但達文西機械手臂是從心臟的右邊進入心臟的後方，直接面對病灶，進行修復，省去了鋸開胸骨與止血的繁瑣步驟。

同時，組織破壞減少，傷口疼痛改善，有些患者甚至在脫離呼吸器後，可以在加護病房下床步行和復健運動。過去有位二尖瓣膜損壞的外科醫師，在星期一接受達文西手術後，星期四就可以回家，到了禮拜六還可以到醫院幫患者執行手術。另外也有位女性啦啦隊員，術後興奮的表示，她穿著小可愛表演服裝時傷口完全看不見，讓她更有自信的完成困難的動作。

國內目前達文西機械手臂系統已涵蓋41家醫院，61台達文西裝機完畢。手術使用的普及率已名列世界前茅，顯示民眾可理解以合理的代價享受著高科技帶來的手術安全與舒適。

台中童綜合醫院心臟外科在近兩年舉辦近三十場講座，目的就在告訴一般民眾，心臟疾病其實並不可怕，對症下藥才是正途，心臟手術也無需恐懼，找到一位負責任的心臟外科醫師，與他詳細討論各種治療方式的優缺點，住院過程配合醫院的安排，自然就能得到「心」病痊癒的理想得成果。