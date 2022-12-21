台灣之光 台廠足球鞋 國際品牌商都青睞

2022年國際足總世界盃，不只32支球隊爭冠勁敵，也是各大運動品牌競爭的主戰場，而台灣研發、製造扮演著舉「足」輕重的角色，球員腳下穿的戰靴，與台灣有著相當深厚的淵源。一雙專業足球鞋，由品牌商提出新的靈感發想，從鞋底、鞋楦等鞋材的創新研發，到整雙鞋的生產製造，台廠實力不容小覷！包含欣展工業公司（MIT）及志強國際公司（Made by Taiwan），讓台灣再次發光。

欣展工業公司成立於2004年，為知名運動品牌製造專業運動鞋鞋底，十大運動品牌中，有九家都是由欣展工業公司在台灣製造，每年供應量達上千萬。以足球鞋為例， 鞋底需提供良好的穩定性、抓地力和吸震等性能，且亦需承受腳弓內側、外腳背、腳尖等的瞬間踢球力道，以及通過零下20度到26度的高低溫氣候及幾萬次的凹折測驗，才能穿到運動員的腳上。欣展工業公司近年來更自主開發3D列印設備，與建置專業運動鞋底一站式連續生產智慧產線，大幅縮短產品製造期程。

志強國際公司於1992年成立，並於2021年4月掛牌上市，研發中心設於台灣，並於越南及柬埔寨等地生產（Made by Taiwan），主要聚焦專業足球鞋的研發製造，藉由高門檻核心技術、精實管理及自動化生產線等利基優勢，為Nike、Adidas、PUMA、Decathlon等知名品牌代工，是全球最大的足球鞋供應商，全球佔比達20%。此外，由於足球鞋研發門檻高，必須重視貼合緊密、防寒及耐潮濕等性能，志強國際公司與Nike合作開發足球鞋直接射出TPU（熱塑性聚氨酯）成形技術，以鞋底與鞋面一體成形射出自動化產線，提高製鞋高強度拉力及高黏著力；陸續建置智慧化、自動化整合系統以取代人工，並建置全鞋耐磨耗模擬、冷凍模擬等檢測設備，以確保產品品質，讓球員控球更靈敏。

台灣製鞋產業在全球供應鏈佔有重要地位，從原料、鞋底、鞋面皮革、鞋帶及黏扣帶到組裝，結合完整上、中、下游鞋業聚落，展現卓越台灣設計開發及製造的能力，成為世足賽中場外贏家。