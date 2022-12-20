「TRAQ美國舒適計步鞋」符合民眾挑選好鞋的關鍵

美國「TRAQ美國舒適計步鞋」其專利可拆式立體鞋墊，同時還擁有美國足病醫學會APMA認證。根據研究顯示，民眾穿著TRAQ鞋款，能舒緩些臀部、腿部和背部壓力，另外鞋墊內還有台灣研發全球首創的計步芯片，在走路健行時還能輕鬆紀錄每日健康數值，並與親友組隊競賽，為個人專屬的健康管理師。

鞋墊內還有台灣研發全球首創的計步芯片，可輕鬆紀錄每日健康數值，為個人專屬的健康管理師。圖／TRAQ美國舒適計步鞋提供

「醫生，我這陣子腳底都好痛，不知道是不是得了足底筋膜炎？」、「醫生，我每天走路腳都很不舒服，腳踝也卡卡的不知道是不是發炎了？」。原力復健科診所院長侯鐘堡醫師分享，在診間看診時常遇到有此困擾的病患，但經過檢查後發現，其實很多原因都不是患者就診時以為的足底筋膜炎，反而是最根本的問題「鞋子挑錯」了。

侯鐘堡進一步說明，假使穿到不適合的鞋子，如足跟太高、鞋楦頭太窄或是常見的鞋款選擇迷思，穿著足底過軟的鞋款，即使剛開始穿著感到舒服，但常穿一兩周後即陸續出現肌腱炎甚至筋膜炎等狀況。

先天上足底無法平均受力的高足弓或扁平足者，若沒有選擇相應輔助平衡受力的鞋款，如高足弓者卻穿著平底帆布鞋、扁平足者穿有跟鞋，都容易引發足部發炎；此外因職業需要久站、久走或身體狀態處於足部容易受力不均的孕婦或足底肌肉退化的年長者，也都是腳痛的高危險群。

侯鐘堡醫師叮嚀：「除了治療足底疼痛外，日常穿著的鞋子，該如何正確選擇其實更為重要，而且影響更大，畢竟復健頂多一天1小時，但穿的鞋子走路、站著，一天通常會達6至8小時。」。

他分享自己挑選一雙好走好穿的鞋子小撇步，建議民眾選購時可注意鞋款是否包含有足弓支撐、足跟減壓及三點平衡等特點，其中又以具有足弓支撐的鞋墊更為重要，不僅是高危險族群需要，一般人也很適合穿著來幫助分散足底壓力，讓久站不再累，走路更輕鬆。詳情可查詢TRAQ美國舒適計步鞋連結：https://bit.ly/3SgxuJn