寒流來襲 心血管疾病要當心 劉泰英首推的救命神器 賴副總統也稱讚

請問您多久沒有正視自己的健康了呢？又或者多久沒有關心家人的健康？試著回想您是否有過突然胸悶，認為只是睡不好太累而導致，卻忽略患有心律不整的可能性？忽然心臟痛了一下就當作沒事，輕忽了身體帶給您的警訊呢？

臺灣綜合研究院創辦人劉泰英讚譽推薦COMGO心電圖描記器簡單好操作與快速精準分析，讓民眾能及早發現及早治療的醫療神器！ 圖／昌泰科醫提供

本週六(17日)霸王級寒流來襲，強冷空氣南下，本島平地最低氣溫將降至6度以下！室內外高低溫差大正是心血管最可怕的殺手。血管突然收縮，導致心血管疾病發生率大大提升。此外，台灣人的工作壓力大卻把一切當作日常，患有心律不整也不以為意，持續過勞更加劇猝死的可能。心血管疾病等到有徵兆就太遲了，要如何從日常保健讓自己避免憾事發生才是最根本的預防！

臺綜院創辦人劉泰英使用COMGO心電圖描記器檢測出心血管異常，前三總松山分院心臟內科主任曾今坤醫師指出，此為心室早期收縮的心律不整。圖／昌泰科醫提供

此時此刻，一台能隨身攜帶且快速檢測的儀器就非常重要。COMGO心電圖描記器，只需2分鐘，不僅能「及時且即時記錄」心電圖並儲存成圖片，亦可幫助心律不整的患者於看診時有實質的依據反映身體狀況。透過雲端AI系統演算分析血管疲乏度、血管健康年齡、有無深層睡眠及壓力值等十多項檢測，並將量測報告上傳至雲端，成為您專屬的居家小醫生。

副總統賴清德也在2021 Meet Taipei中稱讚COMGO心電圖描記器是醫師的好幫手！不僅精準度高、簡單好操作且APP的介面易懂，讓民眾在使用上能快速清楚了解自己的心血管狀況。

臺綜院劉泰英創辦人表示，因緣際會下使用昌泰科醫的COMGO心電圖描記器。檢測後發現心血管異常，馬上前往北榮做進一步的詳細檢查，幸好及時發現問題並進行心導管手術。因此，劉泰英創辦人對昌泰科醫的產品讚譽有加，能夠實質幫助大家預防且及早發現心血管疾病及早治療。

COMGO心電圖描記器只需2min結合雲端APP，與家人一起預防心血管疾病。圖／昌泰科醫提供

劉泰英創辦人補充：「中風不再只是老年人的專利，孫子是瘦高型又愛運動的青少年，多年前卻發生腦血管破裂。昌泰科醫的COMGO心電圖描記器有別於市面上的心電圖儀器，結合雲端AI快速分析心血管狀況，及早發現與治療，降低心血管疾病的憾事發生。操作上簡單易懂，適合各年齡層的人使用，只需2分鐘就能隨時檢測，真心推薦給大家。」

前三總松山分院心臟內科主任曾今坤醫師指出：「心血管疾病近年已是國人的頭號殺手，加上工作壓力大影響睡眠品質，提高心血管疾病的發生率。許多老年人會因為前往醫院檢查很麻煩而忽略健康。而外型輕巧且操作簡易的COMGO心電圖描記器很適合子女買給父母隨時使用，透過雲端APP快速分析與帳號連結，讓子女遠端關心長輩的健康。」

昌泰科醫代表工研院新創參加2021 Select USA新創比賽，從台灣晉級到全球總決賽（美國華府白宮）。圖／昌泰科醫提供

昌泰科醫總經理趙書宏博士提到，特別要感謝北科大黃育賢教務長指導團隊，讓昌泰科醫能成功取得臺灣TFDA心臟與血管醫學的醫療二類儀器，幫助民眾及早發現及早治療。趙書宏進一步表示：「我們COMGO雲健康APP使用介面以容易理解的評級模式呈現，讓量測者能直觀地了解自身心血管健康。提醒個人是否需要到醫院做進一步檢查及治療，達成預防醫學的使命。」

我們未來將持續拓展海外，去年已榮幸晉級2021 Select USA總決賽，將COMGO心電圖描記器展現於世界舞台。此外，很感謝經濟部中小企業處這幾年的幫忙，能快速與日本連結，期待日後一起將預防醫學的理念推向國際。」

臺北榮民總醫院王建人醫師表示：「以往民眾為了檢查或醫師診斷而跑好幾趟醫院，耗費時間及昂貴的醫藥費，降低檢查的意願而錯過治療的黃金時間。除了精準的量測功能，昌泰科醫的COMGO雲健康APP還能與家人使用帳號配對。檢測完結果會立即通知親友，讓在外打拼的子女，能即時查看父母的量測報告。讓家人的距離更靠近，一起走更長遠的路。」

「昌泰科醫關心您的健康！」趙書宏指出，健康是一種責任，對家人對自己，都要負責，我們只有照顧好自己，才有能力去守護最重視的家人。