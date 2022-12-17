優勝奈米「Dr. UWin奈米銀全效噴霧」 商務人士必備防疫聖品

疫情肆虐全球已達三年之久，在業界素有「防疫愛馬仕」稱譽的「Dr. UWin奈米銀全效噴霧」，由於該產品訴求溫和、安全、無刺激，不添加任何分散劑與有機溶劑，且抗菌效果持久，且還可讓民眾方便攜帶在飛機使用，因此成為全球商務人士的最愛。

因應全球趨勢，中央疫情指揮中心宣布，自12月起開放室外空間場所不用再戴口罩措施，但面對目前每日依然確診人數達上萬人以上，還有隨著秋冬流感病毒又開始蠢蠢欲動，醫院看診人潮增加，因此優勝奈米科技建議民眾，個人防護預防須勝於治療。

台灣專業奈米研發企業優勝奈米科技指出，奈米銀具有雙重強效的抗菌機制，能在噴塗物體表面形成一層長效抗菌膜，只要物件表面不受刮除，皆可長時間抑菌。Dr. UWin奈米銀全效噴霧採用德國進口原料，符合GMP生產包裝，且具有雙重強效的抗菌機制。相較於一般防疫產品，已成功通過國際檢測中心SGS與德國萊因TUV抗菌檢測，結果顯示均可長達24小時＞99.999％滅菌效果，亦是唯一取得SGS無生物細胞毒性測試報告，即使是嬰幼兒都可安心使用。

通過SGS與德國萊因TUV抗菌檢測，結果顯示均可長達24小時＞99.999％滅菌效果。圖／優勝奈米科技提供

優勝奈米科技董事長許景翔透露，Dr. UWin奈米銀全效防護近期又更進一步通過OECD認可檢測機構的糖尿病鼠動物試驗測試，針對眼睛、口腔喉部無刺激作用。另外愛好戶外活動人士，只要在手腳裸露處噴上Dr. UWin奈米銀全效防護，可避免群聚感染，亦可減少蚊蟲叮咬，因此隨身攜帶全效噴霧，相當於是一瓶多功能防護利器。

Dr. UWin奈米銀全效防護近期又更進一步通過OECD認可檢測機構的糖尿病鼠動物試驗測試。圖／優勝奈米科技提供

優勝奈米科技生產製造「Dr. UWin奈米銀全效噴霧」獲得年度銷售冠軍，為國內眾多醫療院所、大專院校、公家機關與國際公司公認為最佳防疫產品且指定採用，目前已外銷全球三十餘國，受到關注。訂購方式： https://www.pcstore.com.tw/store1581485409/M64802506.htm