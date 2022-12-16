幹細胞再生醫學論壇 暢談免疫防癌新趨勢

幹細胞是全球醫療趨勢，關鍵在骨髓可以製造造血幹細胞，進而分化形成淋巴細胞，包含B細胞、T細胞、NK細胞，以及巨噬細胞等，建構出強大的免疫系統。一旦碰到病原體入侵，白血球就會展開防衛、吞噬消滅。但當人體老化，其實就是一個細胞耗損的過程，死亡的細胞會慢慢超過新生細胞。如果只是單純補充抗氧化劑，其實就是在保養舊細胞而已，想要讓死亡的細胞跟新生的細胞達到平衡狀態，重點就在「訊號」。百威生醫集團抗老生醫專家林佳靜博士表示，其實像是替幹細胞補充營養素，也能刺激骨髓製造幹細胞的生長訊號，讓身體機能被修復。

百威生醫集團與懷寧醫院16日舉辦一場幹細胞再生醫學論壇，由百威生醫集團抗老生醫專家林佳靜博士、桃園中壢懷寧醫院院長戴念梓教授、副院長戴念國博士分別從幹細胞再生醫學，暢談免疫防癌新趨勢，論壇主題包括:再生醫學國際趨勢發展、防癌與再生醫學的關鍵要素。

百威生醫集團抗老生醫專家林佳靜博士表示，替幹細胞補充營養素，也能刺激骨髓製造幹細胞的生長訊號，讓身體機能被修復。圖／黃台中

自體免疫力提升 再生醫學重大突破

正值壯年50歲的許哲維，在今年一月發現自己罹患口腔癌，而且已經是第四期，代表腫瘤已經侵犯周邊組織。因為需要進行大範圍切除手術，一張報告出來，也讓一家人深受打擊。最終許哲維在化療的同時，也同時補充幹細胞營養素，在6月順利出院返家。經過實驗室檢驗，許哲維的造血幹細胞數量，在今年6月29日第一次檢測是5.5千萬，到今年9月則拉高到1.3億，相當於一個健康人的水準。而會攻擊癌細胞的NK自然殺手細胞，也從最初檢驗的10.68億，拉高到17.75億。

再生醫學趨勢發展

說到台灣的護國神山，不少人第一個想到的就是半導體，「最大的護國神山其實是醫療產業，畢竟半導體工廠會移走，但健康產業絕對移不走。」桃園中壢懷寧醫院院長戴念梓教授說，再生醫學也是被公認的重要領域。藉由傳統醫療搭配再生醫療，像是受損的聽力、傷口等，復原速度都有機會加快，同時癒合效果也會更明顯。「再生醫學的領域非常廣大，而幹細胞就是當中的主角！」

懷寧醫院副院長戴念國博士解釋，受精卵是人類第一顆，也是第一代的幹細胞，一個人就是從受精卵一個細胞，進而變出免疫、神經系統等。而免疫力是防癌的第一道防線，幹細胞也在增強免疫力中，扮演著至關重要的角色，更是為未來的防癌重點。