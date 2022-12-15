2022年第18屆永信李天德醫藥科技獎頒獎典禮

「2022 年第18屆永信李天德醫藥科技獎」頒獎典禮於12 月 15 日在台北遠東香格里拉大飯店3樓遠東宴會廳舉行。頒獎典禮由永信李天德醫藥基金會董事長李芳裕主持，並邀請衛福部常務次長石崇良、臺北醫學大學醫學科技學院專任講座教授-卓越醫藥科技獎評審團召集人王惠鈞院士、國立陽明交通大學生化暨分子生物研究所陳鴻震教授-該屆青年醫藥科技獎、傑出論文獎、東南亞傑出論文獎評審團召集人；國內生技醫藥界之重要貴賓及本屆得獎者；以及永信藥品副董事長李玲津、永信各董事皆到場，共襄盛舉。

「卓越醫藥科技獎」得主中央研究院生物醫學科學研究所研究員陶秘華博士（中），與永信李天德醫藥基金會董事長李芳裕（左）、台北醫學大學醫學科技學院院士王惠鈞（右）合影。圖／李水蓮

永信李天德醫藥基金會董事長李芳裕表示，永信集團專注本業，重視研發、堅持品質，並積極回饋於社會公益。尤其，如何持續厚實國內醫藥的研發能量、培育醫藥科技人才，始終為永信李天德醫藥基金會之關心議題。基金會自2005年起，設置「永信李天德醫藥科技獎」，今年已邁入第18屆。獎項對醫藥研發能量之激勵、醫藥人才發展之培育，獲得國內外學術界重視，歷屆獲獎人更在各其領域發光發熱。

「卓越醫藥科技獎」得主長庚大學生物醫學工程學系特聘教授兼系主任賴瑞陽博士（中）、與永信李天德醫藥基金會董事長李芳裕（左）、國立陽明交通大學生物科技學系院士吳妍華（右）合影。圖／李水蓮

卓越醫藥科技獎評審團召集人王惠鈞院士表示，本屆永信李天德醫藥科技獎延續此優良傳統，經初、複審之嚴謹審查程序，共計選拔出18位得獎人－卓越醫藥科技獎2 位、青年醫藥科技獎 4 位、傑出論文獎10位、東南亞傑出論文獎 2 位。永信李天德醫藥科技獎不僅見證了國內醫藥生物發展成果豐碩，18年來該獎項更成為國內醫藥科技獎的標竿。

「青年醫藥科技獎」4 位得主，與永信李天德醫藥基金會董事長李芳裕（左三）、衛福部常務次長石崇良（左四）合影。圖／李水蓮

王惠鈞院士進一步表示，從癌症、遺傳性疾病、慢性病，乃至新興傳染病，皆對人類的健康帶來威脅，也對無數家庭及整體社會帶來衝擊。全球的科學家、醫藥人員及生技產業，不斷推動著醫藥研究與科技發展，期能有效面對各類疾病所帶來的挑戰。尤其，近三年COVID-19疫情，不僅加速了醫藥科技的發展，也讓各國更重視其醫藥研發能量。

「傑出論文獎」10位得主，與永信李天德醫藥基金會董事長李芳裕（左六）、衛福部常務次長石崇良（左七）合影。圖／李水蓮

第18屆「卓越醫藥科技獎」得主之一，為中央研究院生物醫學科學研究所研究員陶秘華博士。陶博士是傑出的腫瘤及病毒免疫生物醫學家，專注於B型肝炎病毒及新冠病毒研究，進行次世代治療技術的研發與應用。除了建立病毒動物模式外，更開發新穎疫苗技術，成果對推動臺灣B型肝炎與新冠病毒的基礎及轉譯研究，極具重大貢獻。尤其，其團隊累積的經驗，在臺灣面臨COVID-19這場世紀疫情時，發揮關鍵作用－能以最短時間，開發出新冠病毒動物模式，協助國內學界及生技業開發抗病毒藥物和疫苗，為臺灣抗疫做出貢獻。

另一位「卓越醫藥科技獎」得主則為長庚大學生物醫學工程學系特聘教授兼系主任賴瑞陽博士。賴博士是傑出的材料工程學者，長期致力於眼部疾病之新穎奈米醫藥與遞送技術平台之開發，包含：眼部炎症、青光眼及黃斑部退化等病變治療，其學術著作具極大前瞻性及創新性；且隨著3C產品普及與人口老化，各類眼部疾病盛行率提高，其研究可望對眼部疾病患者，帶來改變。

此外，獎勵四十五歲以下優秀科學家的「青年醫藥科技獎」，四位獲獎者分別為：國立中山大學生物科學系教授李昆澤博士，長期研究頸部脊髓損傷影響呼吸系統之機制及治療方法開發，具創新成果與臨床轉譯價值，可望為脊髓損傷患者帶來貢獻。

中央研究院生物化學研究所副研究員林曉青博士，則成功以酶工程之優化，運用至天然物合成，善於橫跨多項領域，探索天然物對生命科學、醫學或農業應用，具深厚的研究底蘊。國立臺灣大學醫學院藥理學科暨研究所教授楊鎧鍵博士，則是傑出的醫師科學家，專注探究內質網蛋白TXNDC5在心臟、肺臟、腎臟、肝臟纖維化與心血管疾病之機轉，提供重要且全新之臨床治療標的。國立陽明交通大學分子醫學與生物工程研究所教授蕭育源博士則成功解析與多種遺傳性疾病或癌症相關之TREX1與APE1的蛋白質結構，為傑出的結構生物學家與藥物設計研究者。

本屆「傑出論文獎」共有十位年輕且表現優異的得獎者：中央研究院生物化學研究所王怡婷博士、國立陽明交通大學神經科學研究所王凱誼博士、國立陽明交通大學臨床醫學研究所吳嘉紘博士、臺北醫學大學醫學科學研究所李姿穎博士、中央研究院分子生物研究所林毓恩博士、國立陽明交通大學生化暨分子生物研究所高健涵博士、中央研究院基因體研究中心陳江昀博士、國立清華大學化學工程學系/生物醫學工程研究所黃璽倩博士、國立臺灣大學毒理學研究所潘可梵博士，以及臺北醫學大學醫學科學研究所戴嘉孜博士。他們於博士班在學期間，展現了豐沛的研究能量，研究成果均刊登於頂尖國際期刊，如《Gut》、《Cell Reports》、《Annals of Neurology》、《Advanced Science》、《Autophagy》 等，實屬後起之秀。

「東南亞傑出論文獎」則獎勵兩位馬來西亞得獎人：來自University of Malaya的Cheok Yi Ying博士，以及Universiti Kebangsaan Malaysia的Lee Jian Lynn博士，他們各從幽門螺旋桿菌，以及抗體缺陷患者(PAD)之藥物動力學的角度進行研究，有傑出的研究成果並具潛在的應用價值。

財團法人永信李天德醫藥基金會以促進醫藥相關學門之教育與研究為宗旨，於2004年由永信集團創辦人 李天德榮譽博士成立；而為厚實國內研發能量、獎勵醫藥科技優秀人才，自2005年設置「永信李天德醫藥科技獎」，今年已邁入第十八屆。其中，「卓越醫藥科技獎」旨在獎勵醫藥領域傑出研究學者，對醫藥科技發展有實質貢獻者；「青年醫藥科技獎」則為鼓勵四十五歲以下之年輕學術菁英持續投入醫藥科技研究；「傑出論文獎」則為拔擢優秀研發人才，鼓勵博士生未來從事醫藥科技研究工作之發展。

另為能將獎勵卓越、提攜後進的精神，擴展至東南亞國家之醫藥學研界，故於2014年增設「東南亞傑出論文獎」。十八年來，各獎項已累積了270人次得獎；歷屆得獎人更在國內外之產官學研界，持續發光發熱，也持續推進醫藥科技之發展，並帶領國內生技醫藥界邁向世界，造福人類的健康。